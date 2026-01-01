Fenerbahçe Szymanski ile yol ayrımında!

PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe yönetimi satış listesine koyduğu Polonyalı yıldıza takım aramayı sürdürüyor. Eğer bir sonuç alınamazsa Szymanski’nin TFF’ye ikinci yarı için bildirilecek kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Sezonun ilk yarısında sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Sebastian Syzmanski artık kesin olarak Fenerbahçe ile yol ayrımında... Yabancı kontenjanında yer açmak için satış listesine konulan Polonyalı yıldızla alakalı kulüp arayışları sürüyor. Yönetimin Szymanski'nin bonservisini 10 milyon euro olarak belirlediği ancak şu ana kadar bu rakama yaklaşan bir teklifin gelmediği öğrenildi. Ancak Polonya Milli Takımı'ndaki başarılı grafiği nedeniyle önemli bir pazarı olan Szymanski'ye bir şekilde müşteri bulunacağı düşünülüyor. Aksi bir durumda ise yıldız futbolcu ikinci devre için TFF'ye verilecek listeye eklenmeyecek.

