Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer! Menajeriyle temaslar başladı
Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme dünya çapında ses getirecek bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Hakan Safi, Manchester City'den ayrılan John Stones için harekete geçti.
- Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.
- Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, John Stones'un menajeriyle görüşmek için girişimlerde bulundu.
- John Stones'un yıllık maaşının 13 milyon euro olduğu ve Fenerbahçe'nin bu seviyelerde teklif hazırlayabileceği öne sürüldü.
- John Stones ile Bayern Münih, Everton, Tottenham, Chelsea, Milan ve Juventus gibi kulüplerin de ilgilendiği belirtildi.
- John Stones, Manchester City'de 10 yılda 19 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-lacivertli kulüpte hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesinin yeni sezon planlaması kapsamında önemli isimlerle temas kurduğu iddia ediliyor.
HEDEFTE JOHN STONES VAR
Fenerbahçe'nin savunma hattına üst düzey bir takviye yapmak istediği belirtilirken gündeme gelen son isim John Stones oldu. Manchester City ile yollarını ayıran İngiliz stoperin sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.
İKİ BAŞKAN ADAYI DA DEVREDE
Habere göre hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesi, John Stones'un menajeriyle görüşmek için girişimlerde bulundu. Tarafların seçim öncesinde deneyimli savunmacıyla bir araya gelerek şartlarını dinlemeyi planladığı aktarıldı.
MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre John Stones'un yıllık maaşı yaklaşık 13 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirebilmek adına oyuncuya benzer seviyelerde bir teklif hazırlayabileceği öne sürüldü.
AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE
32 yaşındaki savunmacıyla ilgilenen kulüpler arasında Bayern Münih'in yanı sıra Everton, Tottenham, Chelsea, Milan ve Juventus'un da bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle sarı-lacivertlileri transfer yarışında zorlu bir rekabet bekliyor.
CITY'DE 10 YILDA 19 KUPA
Futbol kariyerine Barnsley altyapısında başlayan John Stones, 2013 yılında Everton'a transfer oldu. İngiliz yıldız, 2016 yılında yaklaşık 55.6 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu.
PEP GUARDIOLA İLE AYNI ANDA VEDA ETTİ
John Stones, Premier Lig'in son haftasında oynanan Aston Villa maçının ardından Manchester City kariyerine nokta koydu. İngiliz savunmacı, kulüpte birlikte büyük başarılara imza attığı teknik direktör Pep Guardiola ile aynı dönemde ayrılık yaşadı. 10 sezon boyunca Manchester City forması giyen Stones, bu süreçte tam 19 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.