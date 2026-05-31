CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer! Menajeriyle temaslar başladı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme dünya çapında ses getirecek bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Hakan Safi, Manchester City'den ayrılan John Stones için harekete geçti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer! Menajeriyle temaslar başladı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.
  • Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, John Stones'un menajeriyle görüşmek için girişimlerde bulundu.
  • John Stones'un yıllık maaşının 13 milyon euro olduğu ve Fenerbahçe'nin bu seviyelerde teklif hazırlayabileceği öne sürüldü.
  • John Stones ile Bayern Münih, Everton, Tottenham, Chelsea, Milan ve Juventus gibi kulüplerin de ilgilendiği belirtildi.
  • John Stones, Manchester City'de 10 yılda 19 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı-lacivertli kulüpte hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesinin yeni sezon planlaması kapsamında önemli isimlerle temas kurduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer! Menajeriyle temaslar başladı-2

HEDEFTE JOHN STONES VAR

Fenerbahçe'nin savunma hattına üst düzey bir takviye yapmak istediği belirtilirken gündeme gelen son isim John Stones oldu. Manchester City ile yollarını ayıran İngiliz stoperin sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

John Stones'un sözleşmesi sona eriyor

İKİ BAŞKAN ADAYI DA DEVREDE

Habere göre hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesi, John Stones'un menajeriyle görüşmek için girişimlerde bulundu. Tarafların seçim öncesinde deneyimli savunmacıyla bir araya gelerek şartlarını dinlemeyi planladığı aktarıldı.

John Stones Manchester City'den ayrıldı

MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre John Stones'un yıllık maaşı yaklaşık 13 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirebilmek adına oyuncuya benzer seviyelerde bir teklif hazırlayabileceği öne sürüldü.

John Stones kariyeri ile ilgili kararı verecek

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

32 yaşındaki savunmacıyla ilgilenen kulüpler arasında Bayern Münih'in yanı sıra Everton, Tottenham, Chelsea, Milan ve Juventus'un da bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle sarı-lacivertlileri transfer yarışında zorlu bir rekabet bekliyor.

John Stones geride kalan sezonda 18 maça çıktı

CITY'DE 10 YILDA 19 KUPA

Futbol kariyerine Barnsley altyapısında başlayan John Stones, 2013 yılında Everton'a transfer oldu. İngiliz yıldız, 2016 yılında yaklaşık 55.6 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu.

John Stones, Pep Guardiola ile birlikte veda etti

PEP GUARDIOLA İLE AYNI ANDA VEDA ETTİ

John Stones, Premier Lig'in son haftasında oynanan Aston Villa maçının ardından Manchester City kariyerine nokta koydu. İngiliz savunmacı, kulüpte birlikte büyük başarılara imza attığı teknik direktör Pep Guardiola ile aynı dönemde ayrılık yaşadı. 10 sezon boyunca Manchester City forması giyen Stones, bu süreçte tam 19 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.

Fenerbahçeye tren gibi sağ bek! Nelson Semedonun yerine Adadan gelecekFenerbahçeye tren gibi sağ bek! Nelson Semedonun yerine Adadan gelecek
Fenerbahçe'ye tren gibi sağ bek! Nelson Semedo'nun yerine Ada'dan gelecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer! Menajeriyle temaslar başladı-8 Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer! Menajeriyle temaslar başladı-9 Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer! Menajeriyle temaslar başladı-10
Takvim Kaynak Tercihleri
Fenerbahçe'ye tren gibi sağ bek! Nelson Semedo'nun yerine Ada'dan gelecek
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'ye tren gibi sağ bek!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler