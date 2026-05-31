Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak transfer! Menajeriyle temaslar başladı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, John Stones'un menajeriyle görüşmek için girişimlerde bulundu.

John Stones'un yıllık maaşının 13 milyon euro olduğu ve Fenerbahçe'nin bu seviyelerde teklif hazırlayabileceği öne sürüldü.

John Stones ile Bayern Münih, Everton, Tottenham, Chelsea, Milan ve Juventus gibi kulüplerin de ilgilendiği belirtildi.

John Stones, Manchester City'de 10 yılda 19 kupa kazanarak kulüp tarihine geçti.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulüpte hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi cephesinin yeni sezon planlaması kapsamında önemli isimlerle temas kurduğu iddia ediliyor.

HEDEFTE JOHN STONES VAR Fenerbahçe'nin savunma hattına üst düzey bir takviye yapmak istediği belirtilirken gündeme gelen son isim John Stones oldu. Manchester City ile yollarını ayıran İngiliz stoperin sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.