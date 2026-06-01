Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın adliyelik oldu: Sahte senet iddiasına 10 yıl hapis istemi
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, sahte senetle icra takibi başlattığı iddiasıyla adliyelik oldu. Adına açılan takibi fark edip şikayetçi olan Necmettin D.'nin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada; bilirkişi raporuyla imzanın sahte olduğu kanıtlanınca, iş insanı Muhammet Aydın hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın adliyelik oldu. Necmettin D. (47), geçtiğimiz yıl Ekim ayında Muhammet Aydın tarafından kendisi adına icra takibi başlatıldığını öğrendi. İcra takibine konu olan senette imzanın kendisinin olmadığını görünce Necmettin D., adeta kabusu yaşadı. Adliyenin yolunu tutan şahıs, Muhammet Aydın'dan şikayetçi oldu.
'DÜKKANIN KİRASINI ÖDEMEDİ'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde suçlamaları reddeden Muhammet Aydın, müştekiye hazır işletme devrettiğini, Necmettin D.'nin kendisine çek verdiğini ileri sürdü. Çekleri ödemeyen müştekinin durumu karşısında icra takibi başlattığını belirtti. Şahsın kirasını ödemediğini kontratın üzerine olmasını nedeniyle kendisine icra açıldığını Muhammet Aydın dilekçesinde söyledi.
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporuna göre senetteki imza ve yazıların müşteki Necmettin D'ye ait olmadığı belirtildi. Şüpheli Muhammet Aydın'ın 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşların vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçuyla 10 yıl hapis cezası talep edildi.
Haber: Armağan Yılmaz
