Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın adliyelik oldu: Sahte senet iddiasına 10 yıl hapis istemi

Muhammet Aydın, Necmettin D.'nin kendisine çek verdiğini ve çekleri ödemediği için icra takibi başlattığını savundu.

Necmettin D., Muhammet Aydın'ın kendisi adına icra takibi başlattığını ve senetteki imzanın kendisine ait olmadığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde suçlamaları reddeden Muhammet Aydın, müştekiye hazır işletme devrettiğini, Necmettin D.'nin kendisine çek verdiğini ileri sürdü. Çekleri ödemeyen müştekinin durumu karşısında icra takibi başlattığını belirtti. Şahsın kirasını ödemediğini kontratın üzerine olmasını nedeniyle kendisine icra açıldığını Muhammet Aydın dilekçesinde söyledi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, icra takibi nedeniyle adliyelik oldu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Sabah'tan alınmıştır.)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporuna göre senetteki imza ve yazıların müşteki Necmettin D'ye ait olmadığı belirtildi. Şüpheli Muhammet Aydın'ın 'resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşların vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçuyla 10 yıl hapis cezası talep edildi.