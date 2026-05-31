CANLI | ABD-İran hattında sahada savaş masada müzakere! Kuveyt'te sirenler çaldı CENTCOM açıkladı: İHA üslerini vurduk

CENTCOM'DAN İRAN'A SALDIRI AÇIKLAMASI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), hafta sonu İran'ın Goruk kentinde ve Keşm Adası'nda bulunan İran'a ait İHA'ların radar ve komuta kontrol merkezlerine karşı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ölçülü ve planlı saldırılar, uluslararası sularda faaliyet gösteren bir ABD MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesi de dahil olmak üzere İran'ın saldırgan eylemlerine karşılık olarak Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildi. ABD savaş uçakları, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan iki tek yönlü saldırı insansız hava aracını etkisiz hale getirerek hızla karşılık verdi.

Hiçbir Amerikan askeri personeli zarar görmedi. CENTCOM, devam eden ateşkes süresince İran'ın haksız saldırganlığına karşı ABD varlıklarını ve çıkarlarını korumaya devam edecektir."