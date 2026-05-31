CANLI | ABD-İran hattında sahada savaş masada müzakere! Kuveyt'te sirenler çaldı CENTCOM açıkladı: İHA üslerini vurduk
ABD- İran hattında nükleer ve Hürmüz konusunda ateşkes görüşmeleri devam ederken sahada çatışmalar devam ediyor. Sabah saatlerinde Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına müdahale ettiği bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise hafta sonu İran'ın Goruk kentinde ve Keşm Adası'nda bulunan İran'a ait İHA'ların radar ve komuta kontrol merkezlerine karşı saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının üzerinden 3 aylık bir zaman dilimi geçti. Taraflar kapsamlı ateşkes için görüşmelerini sürdürürken masadan henüz bir anlaşma çıkmış değil. Hürmüz ve nükleer odaklı kriz de devam ediyor.
Bir yandan da İsrail, Lübnan'daki işgal halkasını genişletiyor.
KUVEYT'TE SİRENLER ÇALIYOR
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.
CENTCOM'DAN İRAN'A SALDIRI AÇIKLAMASI
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), hafta sonu İran'ın Goruk kentinde ve Keşm Adası'nda bulunan İran'a ait İHA'ların radar ve komuta kontrol merkezlerine karşı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ölçülü ve planlı saldırılar, uluslararası sularda faaliyet gösteren bir ABD MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesi de dahil olmak üzere İran'ın saldırgan eylemlerine karşılık olarak Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirildi. ABD savaş uçakları, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan iki tek yönlü saldırı insansız hava aracını etkisiz hale getirerek hızla karşılık verdi.
Hiçbir Amerikan askeri personeli zarar görmedi. CENTCOM, devam eden ateşkes süresince İran'ın haksız saldırganlığına karşı ABD varlıklarını ve çıkarlarını korumaya devam edecektir."
ERAKÇİ: SÖYLENENLER SPEKÜLASYONDUR
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiğini belirterek, "Kesin bir sonuca ulaşılıncaya kadar bu konuda değerlendirme yapmak mümkün değil. Şu aşamada söylenen her şey spekülasyondur" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin konuştu. Arakçi, İran merkezli haber ajansı IRNA’nın sorularını yanıtlarken taraflar arasındaki görüşmelerin ve mesaj alışverişinin devam ettiğini belirtti. Arakçi, "Kesin bir sonuca ulaşılıncaya kadar bu konuda bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Şu aşamada söylenen her şey spekülasyondur ve bunlara önem verilmemelidir" dedi.
PEZEŞKİYAN'IN İSTİFA ETTİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR YALANLANDI
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.
Pezeşkiyan’ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağını belirten Tabatabai, Cumhurbaşkanı’nın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi.
Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağını ve İranlıların milli birliğini yok etme arzusunu yine "mezara" götüreceğini kaydetti.
ABD BASINI: TRUMP ANLAŞMA METNİNDE REVİZE İSTEDİ
ABD basını, Başkan Donald Trump'ın İran ile müzakere sürecinde Tahran yönetiminin son önerisinde değişiklikler yaparak metni İranlı yetkililere geri gönderdiğini iddia etti.
ABD merkezli CNN International'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, bu adımla birlikte İran ile devam eden müzakere sürecini bir hafta daha uzattı.
Trump'ın söz konusu teklifte nasıl bir değişikliğe gittiği henüz gizemini korurken yetkililer, ABD Başkanı'nın İran'ın nükleer enerji alanındaki taahhütleri ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik çok daha sert bir dil kullandığını öne sürdü.
Beyaz Saray'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
ERAKÇİ: ABD İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile görüşmelerin ve mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi.
Erakçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmelere değinen Erakçi, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı.
İranlı Bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların, resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti.
İRAN'DAN TRUMP'A YANIT: HAKLARIMIZ GARANTİ EDİLENE KADAR ANLAŞMA YOK
İran’ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, “İran ulusunun hakları garanti edilene kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek. Düşman vaatlerine inanç yok, sadece somut sonuçlar önemlidir” ifadelerini kullandı.
DEVRİM MUHAFIZLARI: HÜRMÜZ'DEN 28 GEMİ GEÇTİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 28 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin akıllı kontrol şeklinde yönetildiği ifade edildi.
ZEHRANİ NEHRİ'NİN GÜNEYİNDEKİ BÖLGELERE SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun Zehrani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırılar düzenleyeceğini bildirdi.
Bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini isteyen Adraee, bunun yeni saldırı öncesi yapılan bir uyarı olduğu tehdidinde bulundu.
İsrail ordusu daha önce de Lübnan'ın güneyinde onlarca belde için saldırı tehdidi yayımlayarak halkı göçe zorlamıştı.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL ŞAKİF KALESİ'Nİ İŞGAL ETTİ
İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi'ni işgal etti.
İsrail ordusundan yapılan yazlılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğü bildirildi.
Açıklamada, Litani Nehri'ne, Nebatiye kent merkezine ve çevredeki beldelere hakim konumdaki stratejik bir tepede yer alan Şakif Kalesi'nin sabah saatlerinde kara birliklerince işgal edildiği belirtildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya ise X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, birkaç gün önce başlatılan kara saldırılarının hedefinin Şakif Tepeleri ve Vadi Seluki bölgesinin işgali olduğunu ifade etti.
Hizbullah'a ait karargah ve altyapı unsurlarının hedef alındığını öne süren Waweya, kara saldırıları öncesi bölgeye şiddetli hava saldırıları ile tank ve topçu atışı gerçekleştirildiğini kaydetti.
Lübnanlı bir askeri kaynak, 30 Mayıs'ta İsrail ordusunun Yahmur beldesi üzerinden Litani Nehri'nin kuzeyindeki Doğu Zavtar ve Şakif Ernun beldelerine kadar ilerleyerek işgalini genişlettiğini belirtmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.
İSRAİL ORDUSUNDA ÖLÜ VE YARALILAR
Hizbullah, Lübnan'da İsrail güçlerini vurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın düzenlediği bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin bilgi verildi.
Saldırıda 21 yaşındaki Michael Tyukin isimli askerin öldüğü, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı kaydedildi.
ABD İRAN'A GİDEN TİCARİ GEMİYİ VURDU
ABD ordusunun, İran'a uyguladığı deniz ablukası kapsamında İran'a ulaşmaya çalışan bir başka ticari gemiyi daha hedef alarak etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Durum hakkında bilgi sahibi olan bir ABD yetkilisi, bugün Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik ablukasının sürdüğünü belirtti.
Söz konusu yetkili, ABD ordusunun, bugün, İran limanlarına uygulanan ABD ablukasını kırmaya çalışan Gambiya bayraklı "Lian Star" adlı dökme yük gemisine müdahalede bulunarak durdurduğu bilgisini paylaştı.
İlgili ticari geminin, gece boyunca İran limanına girmeye çalışırken ABD güçlerinin yaptığı çok sayıda uyarıyı dikkate almadığı, bunun üzerine Umman Körfezi'nde ABD uçaklarınca etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
ABD güçlerinin gemiye çıkmadığı ve geminin sürüklenmeye devam ettiği kaydedildi.
Son müdahaleyle birlikte, ABD ordusunun şu ana kadar abluka ihlalini gerçekleştirmeye çalışan 6 gemiyi hedef alarak durdurduğu bilgisine yer verildi.
İSRAİL BASINI ABD'Lİ YETKİLİLERE DAYANDIRDI: TRUMP TASLAKTA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ
Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililere göre ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda düzenlenen toplantıda, ABD heyeti ile İranlı yetkililer arasında üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma taslağına ilişkin değişiklik taleplerinde bulundu.
Yetkililer, Trump'ın anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanmasını istediğini ancak özellikle İran'ın nükleer materyalleriyle ilgili maddelerin daha güçlü hale getirilmesini talep ettiğini öne sürdü.
Trump'ın taleplerinin taraflar arasında birkaç gün sürebilecek yeni bir müzakere süreci başlattığını kaydeden yetkililer, Trump'ın özellikle zenginleştirilmiş uranyumun kontrol altına alınması ve bunun zamanlamasına ilişkin maddelerde daha fazla ayrıntı istediğini söylediği iddia etti.
Yetkililer, ayrıca Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerde de değişiklik talep ettiğini savunarak, İran tarafının değişiklik taleplerine yaklaşık üç gün içinde yanıt vermesinin beklendiğini belirtti.
“TRUMP İRAN'A DAHA SERT ŞARTLAR İÇEREN REVİZE TEKLİF GÖNDERDİ”
Öte yandan New York Times'ın (NYT) haberine göre de Trump, savaşı sona erdirecek anlaşma çabaları kapsamında İran'a daha sert şartlar içeren revize edilmiş anlaşma taslağı gönderdi.
İsmi verilmeyen yetkililer, Trump'ın, taslak anlaşmanın bazı unsurlarını değiştirdikten sonra yeniden Tahran'ın değerlendirmesine sunduğunu ileri sürdü.
Yetkililer, Trump'ın, İran'a ait varlıkların dondurulmasının kaldırılmasını içerebilecek maddelerden rahatsızlık duyduğunu savunarak, başkanın, Pakistanlı yetkililer dahil çeşitli arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde İran'ın yanıt verme hızından rahatsız olduğunu ifade etti.
TRUMP'TAN YENİ TEHDİT: İSTEDİĞİMİZİ ALMAZSAK SAVAŞI FARKLI ŞEKİLDE SONLANDIRACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran ordusunu olduğu gibi bıraktıklarını çünkü ordunun "bir bakıma ılımlı" olduğunu düşündüklerini belirten Trump, "Ilımlı olmayan başka kişiler var. Onları etkisiz hale getirdik. Liderlik kademelerindeki çeşitli isimleri de devre dışı bıraktık." dedi.
Trum14p, savaşlarda herkesin ortadan kaldırılmaya çalışılmasının, geride 40 yıl boyunca kendini toparlayamayan bir ülke bıraktığını söyleyerek, "Irak'ta yaşananlara bakın. Çok kötü bir iş çıkardık. Bu son derece yanlış ve akılsızca bir şeydi." diye konuştu.
ABD ve İran'ın "iyi bir anlaşmaya" yaklaştığını ifade eden Trump, tek istediğinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması olduğunu ve İran'ın buna razı olduğunu ileri sürdü.
Trump, yavaş yavaş istediklerini aldıklarını savunarak, "Acele ederseniz iyi bir anlaşma yapamazsınız. Yavaş ama emin adımlarla, bence istediğimizi elde ediyoruz. Eğer istediğimizi elde edemezsek, bunu farklı şekilde sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.