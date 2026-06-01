CHP'li Buca Belediyesi'ne operasyon: Görkem Duman'la birlikte çok sayıda şüpheli gözaltında
CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman'la birlikte çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi.
- Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski başkan Erhan Kılıç dahil 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Belediye imkanlarının suç örgütü kurmak için kullanıldığı ve rüşvet alışverişi yapıldığı iddia edildi.
- Operasyon İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
- İmar süreçlerinde usulsüzlük ve kişisel harcamaların yapıldığı tespit edildi.
CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi.
CHP'Lİ DUMAN VE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
GENİŞ ÇAPLI YOLSUZLUK OPERASYONU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu düzenlendi.
BELEDİYE İMKANLARIYLA SUÇ ÖRGÜTÜ KURULDU
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, belediye imkanlarının kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçedeki inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürüldü.
İMAR USULSÜZLÜKLERİ
Soruşturmada ayrıca imar süreçlerinde usulsüzlükler gerçekleştirildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların kişisel harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı tespit edildi.
DARP VE BANKAMATİK MEMURU İDDİALARI
Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medya paylaşımında bulunan bazı kişilerin darbedildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda, aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheliye yönelik 1 Haziran 2026 tarihinde İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltı listesi belediye yönetimi, teknik kadrolar, iştirak çalışanları ve özel sektör bağlantılı kişilerden oluşuyor. Buna göre, soruşturmanın belediye içi yapılanma ile dış bağlantılı ticari ilişkileri kapsadığı değerlendiriliyor.
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 62 şüphelinin görev dağılımı şu şekilde:
- 2 Belediye Başkanı (mevcut ve önceki dönem)
- 3 Belediye Başkan Yardımcısı
- 1 İlçe Siyasi Parti Başkanı (önceki dönem)
- 6 Müdür ve Müdür Vekili (imar, planlama, sosyal hizmetler, iştirakler, destek hizmetleri vb.)
- 4 Birim Şefi ve teknik sorumlu
- 6 İmar, ruhsat, hakediş ve yapı kullanma birimlerinde görevli teknik personel
- 3 Belediye iştiraklerinde üst düzey yönetici ve muhasebe sorumlusu
- 5 Belediye büro personeli ve idari çalışan
- 6 Belediye iştiraklerinde çalışan personel
- 6 Kadın ve Aile Hizmetleri ile sosyal birimlerde görevli personel
- 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni / teknik destek personeli
- 2 belediye başkanlığına bağlı özel kalem ve asistan
- 1 sosyolog
- 1 sıfır atık ve iklim müdürü
- 16 firma sahibi / müteahhit / iş insanı
- 4 mimar / teknik danışman
- 2 kamu dışı çalışan (hastane personeli ve emekli eski çalışan)