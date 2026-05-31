Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?

9 günlük bayram tatili sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor. DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA: KRİTİK NATO ZİRVESİ İÇİN GERİ SAYIM

Kabine toplantısının en sıcak dış politika başlıklarından biri, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Zirvesi olacak. Tarihi NATO Zirvesi'nden ekonomiye, terörle mücadeleden küresel diplomasiye kadar tüm gözler Kabine Toplantısı'nda. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.) Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı 32 ülkenin devlet başkanının katılması beklenen dev zirveye yönelik Türkiye'nin yürüttüğü son hazırlıklar kabine üyelerince gözden geçirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE Terörle mücadele süreci de ele alınacak kritik başlıklar arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, örgütün tasfiyesini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Çerçevesi netleşen taslağa göre iki aşamalı süreç yürütülecek. İlk aşamada sürecin işleyişini sağlamak için geçici yasa çıkarılacak. İkinci aşamadaysa örgüt bağlantısı olanların hukuki durumları için yasal çerçeve oluşturulacak ve örgüt mensupları işledikleri suça göre ceza alacak.