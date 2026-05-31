CANLI YAYIN
Geri

Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?

9 günlük tatilin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Liderler zirvesine ev sahipliği yapacak Ankara’da, Donald Trump dahil 32 devlet başkanını ağırlayacak tarihi NATO Zirvesi'ne yönelik son hazırlıklar gözden geçirilecek. Terör kamburunu kökten temizleyecek iki aşamalı tasfiye planı, Orta Doğu’daki nükleer arabuluculuk trafiği ve enflasyona karşı ödün verilmeyecek yeni ekonomik tedbirlerin de masada olması bekleniyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?

9 günlük bayram tatili sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA: KRİTİK NATO ZİRVESİ İÇİN GERİ SAYIM
Kabine toplantısının en sıcak dış politika başlıklarından biri, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Zirvesi olacak.

Tarihi NATO Zirvesi'nden ekonomiye, terörle mücadeleden küresel diplomasiye kadar tüm gözler Kabine Toplantısı'nda. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı 32 ülkenin devlet başkanının katılması beklenen dev zirveye yönelik Türkiye'nin yürüttüğü son hazırlıklar kabine üyelerince gözden geçirilecek.

Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?-2

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele süreci de ele alınacak kritik başlıklar arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, örgütün tasfiyesini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.

Çerçevesi netleşen taslağa göre iki aşamalı süreç yürütülecek. İlk aşamada sürecin işleyişini sağlamak için geçici yasa çıkarılacak. İkinci aşamadaysa örgüt bağlantısı olanların hukuki durumları için yasal çerçeve oluşturulacak ve örgüt mensupları işledikleri suça göre ceza alacak.

Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?-3

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM

Ayrıca Orta Doğu'daki yangın da kabinenin sıcak başlıklarından birisi olacak.

Küresel diplomasideki yerini "Takip eden değil, takip edilen bir Türkiye" sözleriyle vurgulayan Başkan Erdoğan'ın ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler doğrultusunda yürüttüğü yoğun telefon diplomasisinin ayrıntılarını da kabineyle paylaşması bekleniyor.

Türkiye olarak atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?-4

EKONOMİDE KIRMIZI ÇİZGİ: ENFLASYONLA MÜCADELE
Kabinede bir başka gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor.

Fırsatçılarla mücadele için atılacak adımların saha raporları masaya gelecek, ilave önlemler görüşülecek. Toplantıda, ekonomi kurmayları Orta Vadeli Plan'a (OVP) ilişkin güncel durumu kabine üyelerine sunacak.

Takvim Kaynak Tercihleri
Ticaret Bakanlığı'ndan '863 milyon TL ceza' iddialarına yalanlama!
SONRAKİ HABER

'863 milyon TL ceza' iddialarına yalanlama!
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler