Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?
9 günlük tatilin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Liderler zirvesine ev sahipliği yapacak Ankara’da, Donald Trump dahil 32 devlet başkanını ağırlayacak tarihi NATO Zirvesi'ne yönelik son hazırlıklar gözden geçirilecek. Terör kamburunu kökten temizleyecek iki aşamalı tasfiye planı, Orta Doğu’daki nükleer arabuluculuk trafiği ve enflasyona karşı ödün verilmeyecek yeni ekonomik tedbirlerin de masada olması bekleniyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunacak.
9 günlük bayram tatili sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabineyi topluyor.
DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA: KRİTİK NATO ZİRVESİ İÇİN GERİ SAYIM
Kabine toplantısının en sıcak dış politika başlıklarından biri, Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Zirvesi olacak.
Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı 32 ülkenin devlet başkanının katılması beklenen dev zirveye yönelik Türkiye'nin yürüttüğü son hazırlıklar kabine üyelerince gözden geçirilecek.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadele süreci de ele alınacak kritik başlıklar arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, örgütün tasfiyesini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.
Çerçevesi netleşen taslağa göre iki aşamalı süreç yürütülecek. İlk aşamada sürecin işleyişini sağlamak için geçici yasa çıkarılacak. İkinci aşamadaysa örgüt bağlantısı olanların hukuki durumları için yasal çerçeve oluşturulacak ve örgüt mensupları işledikleri suça göre ceza alacak.
ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM
Ayrıca Orta Doğu'daki yangın da kabinenin sıcak başlıklarından birisi olacak.
Küresel diplomasideki yerini "Takip eden değil, takip edilen bir Türkiye" sözleriyle vurgulayan Başkan Erdoğan'ın ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler doğrultusunda yürüttüğü yoğun telefon diplomasisinin ayrıntılarını da kabineyle paylaşması bekleniyor.
Türkiye olarak atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.
EKONOMİDE KIRMIZI ÇİZGİ: ENFLASYONLA MÜCADELE
Kabinede bir başka gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor.
Fırsatçılarla mücadele için atılacak adımların saha raporları masaya gelecek, ilave önlemler görüşülecek. Toplantıda, ekonomi kurmayları Orta Vadeli Plan'a (OVP) ilişkin güncel durumu kabine üyelerine sunacak.