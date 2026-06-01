Emeklilikte prim günü hesabı için sigorta başlangıç tarihi esas alınır. Ancak sigortalılık süresi hesabında 18 yaş dikkate alınır. Dolayısıyla 16 yaşında işe başlayan bir kişi için 7000 gün prim geçerli olsa da 25 yıllık süre 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren hesaplanır.SGK her yıl emeklilik işlemleri sırasında ve sonrasında geçmişe dönük inceleme yapıyor.Denetimlerde: sigortalılık süresi, prim günleri, hizmet dökümleri, işe giriş ve çıkış kayıtları, 18 yaş öncesi sigortalılık, askerlik ve doğum borçlanmaları, sahte sigortalılık iddialarını geri dönük olarak kontrol edebilir. Eğer inceleme sonucunda hatalı veya gerçeğe aykırı bir durum tespit edilirse emeklilik kararı yeniden değerlendirilir. Haksız ödemeler geri talep edilir.

Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yaş şartının kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği Mart 2023'ten 1 Ocak 2026 tarihine kadar 2.6 milyon EYT'li emeklilik başvurusunda bulunarak, emekli aylığı almaya başladı. Ayrıca, bu tarihler arasında normal kriterlerle emeklilik hak eden yaklaşık 660 bin sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlandı. Böylece toplamda 3,3 milyon kişi emekli olarak emekli aylığı aldı. Sadece 2025 yılı içinde tüm statüler kapsamında yaklaşık 440 bin kişi emekli olurken, bunun yaklaşık 204 bini EYT düzenlemesi kapsamında işlem gördü.SGK son beş yılda yaptığı yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişinin sahte sigortalı olduğunu tespit etti. Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi. 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin, 4-b (Bağ- Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edildi.