Savcılık koordinesinde emniyet ve MİT'in yürüttüğü başarılı operasyonlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) hareket edemez hale getirdi.

Deşifre olma ve yakalanma korkusu yaşayan örgüt üyeleri, kendi içlerinde bile bir araya gelmekten çekinir duruma geldi. Bu daralma neticesinde iletişim trafiğini tamamen ABD merkezli şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'e kaydıran örgütün, bu platformu gizli bir "izdivaç ağı" kurmak için kullandığı ortaya çıktı. Dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemeler, söz konusu izdivaç sisteminin 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında da aktif olarak işletildiğini kanıtladı.