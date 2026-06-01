CANLI YAYIN
Geri

X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı

Sosyal medya platformu X’te sponsorlu olarak yayılan yapay zekâ destekli sahte reklamlar, toplumun manevi ve kültürel hassasiyetlerini manipüle ederek vatandaşları siber dolandırıcıların tuzağına düşürüyor. Yaşlı ve başörtülü kadınların ünlü isimlerle kavga ettiği sahte yapay zekâ videolarıyla öfke ve merak uyandıran şebekeler, kullanıcıları sahte yatırım sitelerine yönlendirerek hem kişisel verileri çalıyor hem de milyarlık vurgunlar yapıyor.

Giriş Tarihi:
X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • X platformunda yapay zekâ destekli sahte reklamlar manevi değerler ve toplumsal hassasiyetler üzerinden manipülasyon yapıyor.
  • Bu sahte içerikler, özellikle yaşlılar, başörtülü kadınlar ve siyasi kutuplaşma konularını hedef alarak toplumda öfke ve merak duygusunu tetikliyor.
  • Dolandırıcılık ağları kripto para, forex ve sahte yatırım platformlarına yönlendirme yaparak vatandaşların parasını çalıyor.
  • Yapay zekâ ile üretilen yanıltıcı içeriklere karşı X platformunun aldığı önlemler yetersiz kalıyor.
  • Bu durum Türkiye'nin dijital ekonomisine ve toplumsal birlik güvenine zarar veriyor.
Son dönemde X platformunda hızla yayılan sponsorlu reklamlar, klasik dolandırıcılık yöntemlerini aşarak yeni bir boyut kazandı. Yapay zekâ destekli sahte içerikler üzerinden yürütülen bu dolandırıcılık operasyonlarının hedefinde manevi değerler, yaşlılar, başörtülü kadınlar ve siyasi kutuplaşma var. Gelinen noktada yalnızca bireysel para kaybı değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ekonomisine ve toplumsal birlik güvenine de darbe vuruyor.

İNANIP TIKLAMA YÜZDE 20'LERE ÇIKTI

Reklamlarda sıkça kullanılan yöntem, yaşlı başörtülü kadınların ünlü isimlerle kavga ettiği sahnelerin yapay zekâ ile üretilmesi. İlk bakışta gerçek bir televizyon programı karesi gibi duran bu görüntüler, toplumun dini, kültürel ve siyasi hassasiyetlerini hedef alıyor. Amaç, öfke ve merak duygusunu tetikleyerek yüksek tıklama almak. İstatistiklere göre bu sahnelere inanların oranı da hala oldukça yüksek. Bazı sahte reklamlarda içeriğe inanma oranı yüzde 15 ile 20 arasında değiştiği ifade ediliyor.
X platformunda yapay zekâ destekli sahte reklamlar manevi değerler ve toplumsal hassasiyetler üzerinden manipülasyon yapıyor. (Fotoğraflar : Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)

Bu dolandırıcılık ağları özellikle kripto para, forex ve sahte yatırım platformlarına yönlendirme yapıyor. Vatandaşlar yüksek kar vaadiyle para yatırdıktan sonra bir daha ulaşamıyor.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, yalnızca tıklama ve reklam geliri değil; çalınan kişisel veriler ve banka bilgileri üzerinden çok daha büyük ölçekli ekonomik vurgunlar gerçekleştiriliyor. Operasyonların arkasındaki asıl amaçlardan birinin de toplumsal kutuplaşmayı artırmak olduğu değerlendiriliyor. Özellikle muhafazakâr kesimi hedef alan sahte içerikler hem bu kesimde öfke yaratıyor hem de karşı tarafı provoke ederek toplumsal gerilimi yükseltiyor. Bu kaos ortamı, dijital ekonomiye olan güveni zedeliyor ve uzun vadede Türkiye'nin fintech ve dijital finans sektörüne zarar veriyor.
X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-3

X ÖNLEM ALMIYOR

X'in yapay zekâ ile üretilmiş yanıltıcı içeriklere karşı bazı yaptırımlar getirdiği biliniyor. Ancak uzmanlara göre alınan önlemler hâlâ yetersiz kalıyor.
Yakın zaman önce X'e Avrupa Birliğinden 200 milyon euroya yakın ceza kesilmişti.
X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-4

TIKLAYINCA NE OLUYOR?

Uzmanlar ve medya gözlemcilerinin incelediği vakalarda sistem genellikle şu şekilde çalışıyor:

X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-5 Kullanıcı şok edici görseli görüp "Videoyu izle", "Gerçek ortaya çıktı" veya "Detaylar burada" butonuna tıklıyor.
X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-6 Kısa linkler (örnekteki malltheodoi. com tarzı) üzerinden sahte haber sitelerine yönlendiriliyor.
X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-7 Bu siteler büyük medya kuruluşlarının internet tasarımını taklit ediyor.
X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-8 Kullanıcıya "devam etmek için" kişisel bilgi formu doldurtuluyor veya yüksek getirili yatırım fırsatları sunuluyor.
X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-9 Bazı durumlarda cihazına virüs bulaştırılarak banka uygulamalarına ve kişisel verilere erişim sağlanıyor.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-11 X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-12 X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı-13
Takvim Kaynak Tercihleri
Staj ve 18 yaş altı sigorta emeklilikte sayılır mı? SGK o günleri tek tek iptal ediyor
SONRAKİ HABER

Erken emeklilik için kritik yaş 18
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler