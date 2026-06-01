X platformundaki sahte reklamlara dikkat! Yapay zekâlı dolandırıcılık tuzağı

X platformunda yapay zekâ destekli sahte reklamlar manevi değerler ve toplumsal hassasiyetler üzerinden manipülasyon yapıyor. (Fotoğraflar : Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)

Bu dolandırıcılık ağları özellikle kripto para, forex ve sahte yatırım platformlarına yönlendirme yapıyor. Vatandaşlar yüksek kar vaadiyle para yatırdıktan sonra bir daha ulaşamıyor.Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, yalnızca tıklama ve reklam geliri değil; çalınan kişisel veriler ve banka bilgileri üzerinden çok daha büyük ölçekli ekonomik vurgunlar gerçekleştiriliyor. Operasyonların arkasındaki asıl amaçlardan birinin de toplumsal kutuplaşmayı artırmak olduğu değerlendiriliyor. Özellikle muhafazakâr kesimi hedef alan sahte içerikler hem bu kesimde öfke yaratıyor hem de karşı tarafı provoke ederek toplumsal gerilimi yükseltiyor. Bu kaos ortamı, dijital ekonomiye olan güveni zedeliyor ve uzun vadede Türkiye'nin fintech ve dijital finans sektörüne zarar veriyor.