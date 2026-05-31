Özgür Özel'den Anıtkabir'de "ben genel başkanım" ısrarı: Çelenkle protokolü delmeye kalkıştı
CHP’nin bayramlaşma programı sonrası Anıtkabir’e adeta çıkartma yapan Özgür Özel, askeri kuralları ve devlet protokolünü çiğnemekte ısrar etti. Önceden planlanmış resmi bir tören olmamasına rağmen Atatürk mozolesine zorla kendi unvanını taşıyan şeridi yerleştirmeye çalışan Özel, duruma mevzuat gereği müdahale eden görevli askerleri engelledi. Kanun tanımaz tavırlarıyla askerin elindeki yazıyı çekip alan CHP'li Özel’in o anları büyük tepki topladı.
Anıtkabir'de eşi benzeri görülmemiş bir protokol krizi yaşandı.
Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Anıtkabir kurallarını açıkça çiğnedi.
Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törenin ardından Özgür Özel, etkinliğe katılanlarla Anıtkabir'e yürüdü.
Özel'in Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaret önceden planlanan resmi bir tören olmadığı için Atatürk mozolesinin olduğu alana katılımcıların girişine izin verilmedi.
ANITKABİR'DE "BEN GENEL BAŞKANIM" ISRARI
Özel, Atatürk mozolesine bıraktığı çelenkte yazan Cumhuriyet Halk Partisi yazısı üstüne "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazısını ekledi. Anıtkabir'de görevli askerler bu duruma müdahale etti.
Komutanlık, üzerinde "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazan çelengin içeri sokulmasına kurallar gereği izin vermedi.
Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından görevli asker, çelengin üzerindeki yazıyı kaldıracakken Özgür Özel yazıyı aldı ve bir kez daha katlayarak korumalarına verdi.
Özgür Özel'in bu tavrı büyük tepki topladı.