Özgür Özel'den Anıtkabir'de "ben genel başkanım" ısrarı: Çelenkle protokolü delmeye kalkıştı

Özgür Özel, Anıtkabir'de resmi tören kurallarını ihlal ederek protokol krizi yaşanmasına neden oldu.

Anıtkabir'de çelenk krizi: Özgür Özel ile asker arasında gerginlik.

Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törenin ardından Özgür Özel, etkinliğe katılanlarla Anıtkabir'e yürüdü.

Özel'in Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaret önceden planlanan resmi bir tören olmadığı için Atatürk mozolesinin olduğu alana katılımcıların girişine izin verilmedi.