Gabar’dan sonra sıra Van’da: Milli sondaj kuleleri Beşparmak ve Kör Kandil’de petrol için 1850 metreye indi
Türkiye, Gabar'da ekonomiye kazandırılan 60 milyon varillik petrol başarısının ardından şimdi de Van’da yeni bir enerji keşfinin eşiğine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı "milli enerji hamlesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda, Van Beşparmak-1 kuyusunda 1.850 metre derinliğe inilirken, Çatak Kör Kandil-1 kuyusunda petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin stratejik tabakalar tespit edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hayata geçirdiği "milli enerji hamlesi" kapsamında bölgenin yer altı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor.
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Van'da çalışmaların sürdüğü iki kuyuda heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak-1'de yerden 1.850 metre derinliğe kadar inildi. Van'ın Çatak ilçesi kutsalındaki Kör Kandil-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında ise, petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi.
Kör Kandil- 2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. Güneydoğu'da özellikle Gabar'da petrol anlamında tarihi başarı elde edildiğine dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "2025 yılında günlük ham petrol üretimi 82 bin varile ulaşarak rekor kırdı. 2021 yılından bugüne kadar toplam 60 milyon varil yerli petrol ekonomiye kazandırıldı. Sahada yerli imkanlarla üretilen 'Naim Süleymanoğlu', 'Koca Yusuf' ve 'Seyit Onbaşı' kuleleri faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılında kurulan Şırnak Bölge Müdürlüğü ile operasyonel kapasite artırıldı. Gabar'da elde edilen tarihi başarılar, Van gibi potansiyeli yüksek iller için ilham verici bir kalkınma modeli niteliği taşıyor" diye konuştu.
Van'da 27 Mayıs'ta sondaj çalışmalınının başladığını anımsatan Türkmenoğlu, "Çatak Körkandil-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyeler tespit edildi. Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen kuyu tamamlama faaliyetleri 2026 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Körkandil-2B kuyusunda sismik veri programı hazırlıkları tamamlandı" ifadelerini kullandı.
