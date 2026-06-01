Gabar’dan sonra sıra Van’da: Milli sondaj kuleleri Beşparmak ve Kör Kandil’de petrol için 1850 metreye indi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hayata geçirdiği "milli enerji hamlesi" kapsamında bölgenin yer altı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor.

Gabar



Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Van'da çalışmaların sürdüğü iki kuyuda heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak-1'de yerden 1.850 metre derinliğe kadar inildi. Van'ın Çatak ilçesi kutsalındaki Kör Kandil-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında ise, petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi.



Kör Kandil- 2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. Güneydoğu'da özellikle Gabar'da petrol anlamında tarihi başarı elde edildiğine dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "2025 yılında günlük ham petrol üretimi 82 bin varile ulaşarak rekor kırdı. 2021 yılından bugüne kadar toplam 60 milyon varil yerli petrol ekonomiye kazandırıldı. Sahada yerli imkanlarla üretilen 'Naim Süleymanoğlu', 'Koca Yusuf' ve 'Seyit Onbaşı' kuleleri faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılında kurulan Şırnak Bölge Müdürlüğü ile operasyonel kapasite artırıldı. Gabar'da elde edilen tarihi başarılar, Van gibi potansiyeli yüksek iller için ilham verici bir kalkınma modeli niteliği taşıyor" diye konuştu.