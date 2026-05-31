%65 devlet desteği ve 18 yıl vade! Afet konutlarının ödeme kolaylığından depremzede vatandaş memnun: Devletimiz çok büyükmüş
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa etti. Faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl vadeyle teslim edilen konutların maliyetinin yüzde 65’ini devlet karşılarken, Diyarbakır Oğlaklı'daki yeni evlerine kavuşan depremzedeler ödeme kolaylığı ve güvenli yaşam alanları için "Devletimiz çok büyükmüş, en ince noktasına kadar düşünmüş" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgede 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa etti.
Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri depremzede vatandaşların zorlanmayacağı şekilde, sabit taksitle, faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılacak.
Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılayacak. Peşin ödemede ise evin satış fiyatında yüzde 74'e varan indirim uygulanacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları da finansman desteği sağlayacak.
BAKAN KURUM: GÜVENLİ BİR YAŞAMIN, UMUDUN VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL SİMGELERİNDEN BİRİ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkiinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 481 afet konutu inşa edildi. Oğlaklı Deprem Konutları'nda yeni evlerine yerleşen Sevgi-Davut Tekgöz çiftinin görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları; güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" dedi.
"DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜKMÜŞ…"
Görüntülerde yer alan Davut Tekgöz, afet konutlarının ödeme kolaylığından bahsetti: Bu imkanları bu kadar kolay, bu kadar uygun bir ekonomiyle bize vereceğini hiç zannetmiyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 480 bin lira. Yani bir araç parası bile değil. İmzanı atacaksın, tapunu alacaksın, çıkacaksın.
Mükemmel bir şey. En ince noktasına kadar devletimiz düşünmüş. İki sene oturacaksın. Param yoksa devlet babaya yine gideceğim. Devlet babaya 'kredi ver bana' diyeceğim.
Kredi verirse taksitlendirme yapacağım. Devletimiz çok büyükmüş. Hani diyorlar ya 'Görünen köy kılavuz istemez', hepsini projeli yapmışlar. Devletimizin sayesinde ilk ben aldım anahtarı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendimi rahat ve güvende hissediyorum.Diyarbakır'da depremzedelere anahtar teslimi
"KİRA ÖDEDİĞİMDE BİLE DEVLETİN PARASIYLA KİRAMI ÖDEDİM"
Sevgi Tekgöz ise inşa edilen konutların sağlamlığına dikkat çekerek, "Annemin evi de TOKİ'ydi. Oğlum deprem zamanı annemin evinden başka hiçbir yere gitmiyordu. İlk buraya geldiğimde eşime 'gerçekten de bir şehir kurulmuş' dedim. Ben böyle beklemiyordum. Hani biri '3 tane yapar bırakır', öbürü '4 tane yapar bırakır' dedi. Hani öyle bir şey olmadı" dedi.
Tekgöz, ödeme planıyla ilgili de "Paramı toplarım, cüzi bir fiyat, onu kapatırım, direkt tapumu alırım, kafam rahat olur. O depremi, yıkıntıları aile acısını görmüşüz. Bir de maddi de sıkıntılara girmişiz. Devletin desteği olmasaydı, bu duruma bile gelemezdim. Ben bu evimi bile yapamazdım. Ben kira ödediğimde bile devletin parasıyla kiramı ödedim" ifadelerini kullandı.
Afet konutlarının sosyal imkanlarından da memnun kaldıklarını anlatan Sevgi Tekgöz, "Mesela ben işten her sabah geldiğimde bir dayı var. Şalvarıyla beraber spor salonuna gitmiş gibi, dayı bak 60-70 yaşında. Vallahi helal olsun bu temiz havada kendisi spor yapıyor. O imkanlar da var, çocuklar için de imkanlar var" dedi.