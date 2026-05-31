%65 devlet desteği ve 18 yıl vade! Afet konutlarının ödeme kolaylığından depremzede vatandaş memnun: Devletimiz çok büyükmüş

Depremzede Davut Tekgöz, 480 bin TL'lik konut ödeme planını 'araç parası bile değil' diyerek değerlendirirken eşi Sevgi Tekgöz, yapıların sağlamlığını ve sosyal imkanlarını vurguladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkiinde TOKİ tarafından 481 afet konutu tamamlandı; Bakan Murat Kurum, Oğlaklı Deprem Konutları'nı 'güvenli yaşamın ve dayanışmanın simgesi' olarak nitelendirdi.

Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılayacak. Peşin ödemede ise evin satış fiyatında yüzde 74'e varan indirim uygulanacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları da finansman desteği sağlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından bölgede 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkiinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 481 afet konutu inşa edildi. Oğlaklı Deprem Konutları'nda yeni evlerine yerleşen Sevgi-Davut Tekgöz çiftinin görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları; güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" dedi.

"DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜKMÜŞ…"

Görüntülerde yer alan Davut Tekgöz, afet konutlarının ödeme kolaylığından bahsetti: Bu imkanları bu kadar kolay, bu kadar uygun bir ekonomiyle bize vereceğini hiç zannetmiyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 480 bin lira. Yani bir araç parası bile değil. İmzanı atacaksın, tapunu alacaksın, çıkacaksın.

Mükemmel bir şey. En ince noktasına kadar devletimiz düşünmüş. İki sene oturacaksın. Param yoksa devlet babaya yine gideceğim. Devlet babaya 'kredi ver bana' diyeceğim.

Kredi verirse taksitlendirme yapacağım. Devletimiz çok büyükmüş. Hani diyorlar ya 'Görünen köy kılavuz istemez', hepsini projeli yapmışlar. Devletimizin sayesinde ilk ben aldım anahtarı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendimi rahat ve güvende hissediyorum.

Diyarbakır'da depremzedelere anahtar teslimi