Livakovic Zagreb’i istiyor | Fenerbahçe 3 milyon euro şartını koydu!

Fenerbahçe, 30 yaşındaki kalecinin Dinamo Zagreb’e transferi için 3 milyon Euro’luk opsiyon maddesi koydurmak istiyor. Ancak Zagreb buna yanaşmıyor.

Giriş Tarihi :30 Aralık 2025
Sezon başında La Liga ekiplerinden Girona'ya kiralanan ancak İspanyol ekibinde hiç forma giymeyen Dominik Livakovic'in ülkesinin takımlarından Dinamo Zagreb'e kiralanması gündemde. 30 yaşındaki Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb dışında bir takıma gitmek istemiyor. Tecrübeli oyuncunun, "Ben Zagreb'e dönmek istiyorum, ailemle orada yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Hırvat kulübü Dinamo Zagreb, Livakovic'i opsiyonsuz transfer etmek istiyor. Fenerbahçe, "3 milyon Euro'luk bir zorunlu satın alma opsiyonu eklerseniz bu oyuncuyu size göndeririz" cevabını veriyor. Fenerbahçe, bu rakamın altını kabul etmiyor. Tecrübeli kalecinin Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

