Ara transfer için dört koldan saldıran Fenerbahçe önceki gün yeni sezon için de flaş bir hamle yapmıştı. Sarı-lacivertliler, Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Souffian El Karouani'ye resmi teklifini iletmişti. Çok sayıda talibi olan Faslı sol beke maaş ve imza parası olarak en iyi teklifi yapan takım olan Fenerbahçe'nin bu transferle ilgili ilk adımı daha önce attığı ortaya çıktı. Souffian El Karouani'nin babası, abisi, amcası ve menajerinin 1 Aralık'ta oynanan Galatasaray maçına özel olarak davet edildiği belirlendi. Derbinin ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetici Ertan Torunoğulları ile görüşme gerçekleştirilirken, Kadıköy'deki atmosferin herkesi çok etkilediği öğrenildi. Şu anda Fenerbahçe'ye çok yakın olan genç futbolcu eğer teklifi kabul ederse, bu kararda taraftarların da büyük bir rolü olacak.

