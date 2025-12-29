PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’tan kaleye dev hamle! Chelsea’li Jorgensen gündemde

Chelsea’nin 23 yaşındaki kalecisi Filip Jorgensen’i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş’ta flaş gelişme. Danimarkalı kalecinin menajerinin İstanbul’a gelmesi bekleniyor

29 Aralık 2025
Beşiktaş’tan kaleye dev hamle! Chelsea’li Jorgensen gündemde

dönemi öncesinde kaleci takviyesi için İngiltere'ye yöneldi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Premier Lig devi Chelsea'nin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi Filip Jorgensen ile yakından ilgilendiği biliniyor. İddiaya göre Jorgensen'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kalecinin, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Yönetim genç ve potansiyelli bir isim arıyor. Jorgensen'in olası transferi, Siyah- Beyazlı taraftarlar arasında şimdiden heyecan yaratmaya başladı.

