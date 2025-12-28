Süper Lig’in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe Milan’ın yıldızı için yarışa girdi!

İtalya'dan flaş iddia... Süper Lig'in iki büyük devi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan'ın Fransız yıldızı Christopher Nkunku için girişimde bulunduğu öne sürüldü. İtalya'dan Repubblica'nın haberine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe bu transfer için yarışıyor... Haberde, Milan'ın sezon başında 37 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Nkunku'nun, kulüpteki geleceğinin kısa sürede sorgulanmaya başlandığı ve İtalyan ekibinin oyuncu için 35 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

ROTASI İSTANBUL OLABİLİR

İtalyan medyasından Repubblica, Juventus ve Premier Lig kulüplerinin de Fransız futbolcuyla ilgilendiğini ancak Nkunku'nun olası rotasının İstanbul olabileceğini vurguladı. Bu sezon Milan formasıyla 14 maçta görev alan Nkunku, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Fransız yıldız, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, bu sezon sakatlığı nedeniyle 1 maç kaçırırken geçen sezon 6 karşılaşmada görev yapamadı.