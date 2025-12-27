PODCAST CANLI YAYIN
Konyaspor’dan Berkan ve Ahmed hamlesi

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu ile transfer görüşmeleri yaptıklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı yönetimin iki oyuncu için kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Giriş Tarihi :27 Aralık 2025
Konyaspor’dan Berkan ve Ahmed hamlesi

Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu ile ilgili sürpriz bir hamle geldi. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu ile görüşüyoruz. Berkan Kutlu için başka kulüpler de devreye girince transfer süreci uzadı" ifadelerini kullandı. Galatasaray Yönetimi, iki yıldız ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Ahmed Kutucu 3 gol attı. Berkan Kutlu ise 159 karşılaşmada 3 gole imza attı. Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu, Galatasaray'da yeteri kadar süre alamıyor.

