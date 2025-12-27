Asensio’ya milli davet yolu açıldı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Sarı-Lacivertli formayla ortaya koyduğu etkileyici performansın karşılığını almaya hazırlanıyor.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin, tecrübeli futbolcuyu yakından takip ettiği ve Asensio'nun yeniden milli takım planlamasına girdiği öğrenildi. En son 9 Eylül 2023 tarihinde Gürcistan karşısında İspanya Milli Takımı formasını giyen 29 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'de adeta yeniden doğdu. Bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Asensio, 9 gol ve 5 asistlik performansıyla takımının en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.



LİDER OYUNU DIKKAT ÇEKTİ

De la Fuente'nin, Asensio'yu 2026 Dünya Kupası'na kadar düzenli olarak takip edeceği ve istikrarlı performansını sürdürmesi halinde milli takıma davet edeceği ifade ediliyor. Özellikle Süper Lig ve Avrupa maçlarında sergilediği lider oyun, İspanyol teknik heyetin dikkatinden kaçmadı. Fenerbahçe cephesinde ise Asensio'nun performansı büyük memnuniyet yaratıyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun takıma seviye atlattığı görüşünde birleşmiş durumda.



