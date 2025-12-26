PODCAST CANLI YAYIN
Çorum FK, Erzurum’da galibiyet peşinde

Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in ilk yarısını Erzurumspor deplasmanında galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi :26 Aralık 2025
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısının son haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor'u yenerek, sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. İdman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Tabii ki birçok takım Süper Lig hedefiyle lige başladı. Herkesin de yukarıya tutunma şansı var. Zor bir maç. Rakibimizin de gücü belli ama biz de son haftalardaki hem oyunumuzla hem de aldığımız skorlarla yukarıya tırmanmaya başladık. Önemli olan Erzurum'dan iyi ve istediğimiz skorla dönüp ilk 2'ye daha çok yaklaşmak" dedi.

