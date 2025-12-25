Galatasaray’dan dev gelir hamlesi! RAMS Park localarından 25 milyon dolar bekleniyor

Galatasaray sportif başarılarını mali kazanca dönüştürmeye hazırlanıyor. Cimbom, Ocak ayı itibarıyla RAMS Park'taki 230'un üzerinde locasını 2 yıllık süreyle satışa sunacak ve buradan 24–25 milyon dolar bir getiri elde edecek. Mevcut loca sahiplerinin neredeyse tamamı sözleşmelerini uzatma niyetinde. Bunun yanı sıra hali hazırda locası bulunmayan çok sayıda başvuru sahibi de sıraya girmiş durumda. Locaya olan yoğun talep sonrası satış sürecinin kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Ocak 2026 itibarıyla kasaya girecek bu gelirle birlikte Galatasaray mali anlamda ciddi bir rahatlama planlıyor.

