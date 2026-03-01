Fenerbahçe'den dünya yıldızı stoper ve forvet transferi! Bombalar patlayacak

FENERBAHÇE'NİN FORVET PLANI GÜNDEMDE Fenerbahçe'nin, gelecek sezon kadrosuna doğrudan skor katkısı verecek bir santrfor eklemek istediği ve bu nedenle Nicolas Jackson ismini yakından takip ettiği belirtiliyor. Foot Africa'da geçen hafta yer alan haberde, sarı-lacivertli kulübün Jackson için ilgisinin sürdüğü, oyuncunun yaz transfer döneminde yeniden gündeme alınabileceği kaydedildi.

Senegalli golcünün, Bayern Münih'te beklediği süreleri bulmakta zorlandığı ve yaz aylarında yeni bir karar aşamasına gireceği yönündeki haberler, Fenerbahçe iddialarını güçlendiren başlıklar arasında gösteriliyor. Bayern'e kiralık giden Jackson'ın sezon sonunda Chelsea'ye dönmesinin beklendiği de dış basında yer aldı.

MİLAN DA YARIŞA DAHİL OLDU Fenerbahçe'nin ilgisinin konuşulduğu süreçte, Milan'ın da Nicolas Jackson için harekete geçtiği iddiası gündeme geldi. Foot Africa'nın haberine göre İtalyan ekibi, hücum hattı için farklı isimleri değerlendirirken Jackson'ı da seçenekler arasına aldı. Aynı haberde, Milan'ın Serhou Guirassy ile de ilgilendiği ancak bu transferde maliyetin yüksek bulunmasının Jackson seçeneğini daha görünür hale getirdiği aktarıldı.

FORVETTE DEV OPERASYON! Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli ekipte hücum hattına yapılacak takviye, yeni sezon planlamasının en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkarken, kulüp başkanlığına Eylül 2025'te seçilen Sadettin Saran'ın da golcü transferi için doğrudan devreye girdiği yönündeki iddialar gündem yarattı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündeminde öne çıkan iki ismin Alexander Sörloth ile Darwin Nunez olduğu öne sürüldü.