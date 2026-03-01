Fenerbahçe'den dünya yıldızı stoper ve forvet transferi! Bombalar patlayacak
Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, forvet için Alexander Sörloth ve Darwin Nunez'i ön planda tutarken stoper konusunda da Jhon Lucumi ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıklarına erkenden başladı. Kanarya, Domenico Tedesco'nun raporunun yanı sıra izleme ekibinin de raporlarıyla doğru karar vermek amacında. Listede yıldız isimler var.
JACKSON'A DEV TALİP
Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer planlaması hız kazanırken, sarı-lacivertli ekibin özellikle forvet hattına yapılacak takviyeyi öncelikli gündem maddesi haline getirdiği belirtiliyor. Hücum hattına önemli bir hamle yapmak isteyen yönetimin, bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson için temaslarını sürdürdüğü öne sürülürken, transfer dosyasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Foot Africa kaynaklı haberlere göre, İtalyan devi Milan da Senegalli golcü için devreye girdi.
Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdiği ve yaz döneminde yeniden Chelsea'ye döneceği aktarılıyor. Bayern cephesinde oyuncunun geleceğine ilişkin net kararın yaz aylarında verileceği, mevcut tabloda ise Jackson'ın kalıcı transferinin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.
FENERBAHÇE'NİN FORVET PLANI GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin, gelecek sezon kadrosuna doğrudan skor katkısı verecek bir santrfor eklemek istediği ve bu nedenle Nicolas Jackson ismini yakından takip ettiği belirtiliyor. Foot Africa'da geçen hafta yer alan haberde, sarı-lacivertli kulübün Jackson için ilgisinin sürdüğü, oyuncunun yaz transfer döneminde yeniden gündeme alınabileceği kaydedildi.
Senegalli golcünün, Bayern Münih'te beklediği süreleri bulmakta zorlandığı ve yaz aylarında yeni bir karar aşamasına gireceği yönündeki haberler, Fenerbahçe iddialarını güçlendiren başlıklar arasında gösteriliyor. Bayern'e kiralık giden Jackson'ın sezon sonunda Chelsea'ye dönmesinin beklendiği de dış basında yer aldı.
MİLAN DA YARIŞA DAHİL OLDU
Fenerbahçe'nin ilgisinin konuşulduğu süreçte, Milan'ın da Nicolas Jackson için harekete geçtiği iddiası gündeme geldi. Foot Africa'nın haberine göre İtalyan ekibi, hücum hattı için farklı isimleri değerlendirirken Jackson'ı da seçenekler arasına aldı. Aynı haberde, Milan'ın Serhou Guirassy ile de ilgilendiği ancak bu transferde maliyetin yüksek bulunmasının Jackson seçeneğini daha görünür hale getirdiği aktarıldı.
FORVETTE DEV OPERASYON!
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli ekipte hücum hattına yapılacak takviye, yeni sezon planlamasının en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkarken, kulüp başkanlığına Eylül 2025'te seçilen Sadettin Saran'ın da golcü transferi için doğrudan devreye girdiği yönündeki iddialar gündem yarattı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündeminde öne çıkan iki ismin Alexander Sörloth ile Darwin Nunez olduğu öne sürüldü.
Sarı-lacivertli yönetimin ara transfer döneminde beklenen santrfor hamlesini yapamamasının ardından sezon sonuna dönük daha büyük bir forvet planı oluşturduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin hücum hattına doğrudan fark yaratacak bir yıldız takviyesi için hazırlık yaptığı belirtildi
SÖRLOTH İLK SIRADA YER ALIYOR
Haberlere göre Fenerbahçe'nin listesinde ilk sırada Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth bulunuyor. 30 yaşındaki Norveçli santrforun hâlen Atletico Madrid oyuncusu olduğu güncel kaynaklarda da yer alırken, kulübüyle sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği görülüyor. Türk basınındaki iddiaya göre sarı-lacivertliler, Sörloth için sezon başından bu yana ilgisini sürdürüyor.
Atletico Madrid'in yaz döneminde yeni bir üst düzey forvet hamlesi yapması halinde Sörloth'un ayrılığına kapı aralanabileceği öne sürüldü. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin yeniden hamle yapabileceği ifade edildi. Bu bölüm, şu aşamada resmî bir gelişmeden çok basına yansıyan transfer iddiası olarak öne çıkıyor.
ALTERNATİFTE DARWIN NUNEZ VAR
Fenerbahçe'nin alternatif planında ise Darwin Nunez'in yer aldığı öne sürüldü. 26 yaşındaki Uruguaylı forvet, Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olmuştu.
Sörloth dosyasında pürüz yaşanması halinde sarı-lacivertli ekip rotasını Darwin Nunez'e çevirecek. Haberlerde, Uruguaylı golcünün yeniden Avrupa'ya dönme ihtimalinin de bu transfer senaryosunu güçlendiren bir unsur olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Deneyimli forvet, ara transfer döneminde vergi sebebiyle gelmeyi kabul etmemişti.
FENERBAHÇE FİZİK GÜCÜ YÜKSEK PROFİLE YÖNELİYOR
Fenerbahçe'nin golcü tercihinde fizik gücü yüksek, temaslı oyunda etkili ve ceza sahasında fark yaratabilecek isimleri önceliklendirdiği ifade edildi. Bu çerçevede 1.95 boyundaki Sörloth ile 1.87'lik Darwin Nunez'in benzer profil nedeniyle öne çıktığı kaydedildi. Yönetimin, hem Süper Lig'de hem Avrupa kulvarında doğrudan katkı verebilecek bir santrfor üzerinde durduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin yaz dönemi yaklaşırken golcü transferi için iki dünya çapında isim üzerinde yoğunlaştığı yönündeki bu haberler, sarı-lacivertli camiada büyük merak oluşturdu. Şu an için gündemdeki tablo, Sörloth ve Darwin Nunez üzerinden şekillenen güçlü bir transfer iddiası olarak öne çıkıyor.
2 TRANSFER YAPILABİLİR
Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasında savunma hattı için çalışmalarını erkenden başlattı. Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, bütçe limitleri ile yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle bu hamleyi gerçekleştirememişti. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda yeni dönemde savunmaya en az 1, şartların oluşması halinde ise 2 takviye yapılması planlanıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, savunma hattı için belirlediği isimler arasında Bologna forması giyen Jhon Lucumi öne çıkıyor. Kolombiyalı stoperin, teknik heyetin listesinde üst sıralarda yer aldığı ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN SAVUNMA PLANI ŞEKİLLENİYOR
Ara transfer döneminde savunmaya yapılması planlanan takviyenin gerçekleşmemesinin ardından Fenerbahçe, bu bölgedeki eksikliği yeni sezon planlamasında öncelikli başlıklardan biri haline getirdi. Teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda savunma hattına doğrudan katkı verecek isimler üzerinde duruluyor.
Bu kapsamda yönetimin, hem mevcut kadro yapısını hem de yabancı kontenjanı ve mali şartları dikkate alarak hareket edeceği ifade ediliyor. Sarı-lacivertlilerde savunmaya yapılacak hamlelerin, gelecek sezonun en kritik transfer adımları arasında yer alması bekleniyor.
JHON LUCUMI İLK SIRADA YER ALIYOR
Fenerbahçe'nin savunma için radarına aldığı isimlerin başında Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi geliyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı savunmacının sözleşmesi 2027 yılında sona ererken, oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro.
Deneyimli stoperin, teknik heyetin transfer listesinde ilk sırada bulunduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin, savunma hattında güçlü ve tecrübeli bir ismi kadroya katmak istemesi nedeniyle Lucumi isminin ön plana çıktığı görülüyor.