Ordu'da kar tatili: 2 Mart'ta 13 ilçede eğitime ara verildi
Ordu Valiliği, 2 Mart Pazartesi günü kar yağışı nedeniyle Akkuş, Gölköy ve Mesudiye dahil 9 ilçede okulları tamamen tatil etti. Aybastı, Fatsa ve Ünye gibi 4 ilçede ise eğitime kısmi ara verilirken, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.
- Ordu Valiliği, 2 Mart 2026 Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.
- Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitimin tamamı durduruldu.
- Fatsa, Ünye, Perşembe ve Aybastı ilçelerinde taşımalı ve kısmi eğitime ara verildi.
- Hamile ve engelli çalışanlar ile çocuğu kreş veya anasınıfına giden anneler idari izinli sayılacak.
- Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esaslı birimlerde çalışanlar birim amirinin takdirinde istisna tutulacak.
Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 2 Mart'ta 13 ilçede eğitime ara verildi. Valilik, buzlanma riski nedeniyle 9 ilçede eğitimi durdururken, hamile ve engelli çalışanlar ile çocuğu kreşe giden annelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.
ORDU'DA 13 İLÇEDE KAR TATİLİ
Ordu Valiliği, 2 Mart 2026 Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede eğitimin tamamına, 4 ilçede ise taşımalı ve kısmi eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
ORDU KAR TATİLİ VE İDARİ İZİN KAPSAMI
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) 1 Mart 2026 tarihli verilerine göre, Ordu'nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı ve eğitimi olumsuz etkiledi. Valilik, buzlanma riskine karşı hem öğrenciler hem de belirli çalışan grupları için tatil kararı aldı.
|Uygulama Türü
|Etkilenen İlçeler
|Eğitimin Tamamen Durduğu İlçeler
|Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye, Ulubey
|Kısmi/Taşımalı Eğitim Tatili
|Fatsa, Ünye, Perşembe, Aybastı
|İdari İzinli Sayılacak Gruplar
|Hamileler, engelli personel, çocuğu kreş/anasınıfına giden anneler
|İstisnai Kurumlar
|Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esaslı birimler (Birim amiri takdirinde)
2 MART'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
2 Mart Pazartesi günü için Ordu Valiliği 13 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Diğer illerde ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yoğun buzlanma ve kar yağışı nedeniyle veliler ve öğrenciler valiliklerden gelecek son dakika haberlerine kilitlendi.