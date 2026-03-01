Ordu'da kar tatili: 2 Mart'ta 13 ilçede eğitime ara verildi

Hızlı Özet Göster Ordu Valiliği, 2 Mart 2026 Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı.

Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitimin tamamı durduruldu.

Fatsa, Ünye, Perşembe ve Aybastı ilçelerinde taşımalı ve kısmi eğitime ara verildi.

Hamile ve engelli çalışanlar ile çocuğu kreş veya anasınıfına giden anneler idari izinli sayılacak.

Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esaslı birimlerde çalışanlar birim amirinin takdirinde istisna tutulacak.

Ordu'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 2 Mart'ta 13 ilçede eğitime ara verildi. Valilik, buzlanma riski nedeniyle 9 ilçede eğitimi durdururken, hamile ve engelli çalışanlar ile çocuğu kreşe giden annelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi bulmasıyla birlikte 13 ilçede eğitime ara verildi. ORDU'DA 13 İLÇEDE KAR TATİLİ Ordu Valiliği, 2 Mart 2026 Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede eğitimin tamamına, 4 ilçede ise taşımalı ve kısmi eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.