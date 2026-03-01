Zincirleme rüşvette zincirleme çelişki! CHP'li Tanju Özcan müfettişlere ayrı konuştu jandarmaya ayrı | Kendi yardımcıları ele verdi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "irtikap" soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Özcan ile birlikte gözaltına alınan 13 kişi arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan da yer aldı. Tanju Özcan gözaltı sebebi için "Burs" iddiasında bulunsa da şüphelilerin Bolu'da bulunan 6 büyük zincir marketin sorumlularından zorla rüşvet istedikleri iddia edildi. Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadeleri de dosyaya girdi.

İFADEDE ÇELİŞKİLİ BEYANLAR Öte yandan Bolu Belediyesi ve BOLSEV bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler, şüpheli Tanju Özcan ve ekibinin beyanları arasında dikkat çekici çelişkileri ortaya koydu. Özellikle Belediye Başkanı Tanju Özcan ile BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın beyanları arasındaki farklılıklar, sürecin nasıl işlediğine dair ciddi soru işaretleri doğurdu.







MÜFETTİŞLERE AYRI KONUŞTU JANDARMAYA AYRI



Tanju Özcan'ın İçişleri Bakanlığı müfettişlerine verdiği ifadede market şirketleri temsilcileriyle toplantı yapıldığını kabul etmediği kayıtlara geçmişti.



Özcan gözaltı sonrası verdiği ilk ifadede ise market temsilcileriyle belediye binasında toplantı yapıldığını ve vakfa destek istendiğini açıkça kabul etti.



Ancak aynı dosyada, BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı olan şüpheli Ali Sarıyıldız ise toplantıdan ve belediye başkanının para talebinden haberi olmadığını beyan etti.



Bu noktada şu soru önem kazandı:

Eğer Tanju Özcan'ın dediği gibi vakfa destek amacıyla market firmaları ile bir toplantı yapıldıysa ve vakfa destek talep edildiyse, vakıfla bağlantılı yapının başındaki isim olan Sarıyıldız bu süreci nasıl hiç duymamış olabilir?



DESTEK Mİ, TİCARİ REKLAM MI?

Dosyadaki bir diğer çarpıcı çelişki ise talebin niteliği konusunda ortaya çıktı.



Şüpheli Tanju Özcan "Vakfa destek istedik" derken, şüpheli Ali Sarıyıldız, "Ticari reklam anlaşması yaptık." ifadelerini kullandı.