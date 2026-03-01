Antalyaspor - Fenerbahçe | SÜPER LİG MAÇI CANLI

Archie Brown, Nottingham Forest maçında atılan meşaleleri sahadan çıkardı (Fotoğraf: AA) Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlikle 53 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya 2. sırada giriyor. Antalyaspor ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 14. basamakta bulunuyor. Son lig maçında puan kaybeden ve hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, bu zorlu deplasmanda çıkış arıyor.

Kerem Aktürkoğlu son maçında 2 gol attı (Fotoğraf: AA) LİGDE 60. KEZ RANDEVU Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 59 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, kırmızı-beyazlı ekip 8 mücadelede üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin skor üstünlüğü de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler rakip fileleri 109 kez havalandırırken, Antalyaspor bu gollere 47 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi de Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor (Fotoğraf: AA) FENERBAHÇE SON DÖNEMDE ÜSTÜNLÜK KURDU Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısında son dönemde dikkat çeken bir seri yakaladı. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 7 lig maçının tamamını galibiyetle noktaladı. Bu istatistik, iki takım arasındaki son dönem rekabetinde sarı-lacivertlilerin üstünlüğünü açık şekilde ortaya koyuyor. Fenerbahçe ayrıca Antalyaspor ile oynadığı son 12 lig maçında da mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibine karşı istikrarlı bir tablo ortaya koydu. Bu karşılaşmalarda 24 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 8 gol gördü. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki son lig galibiyeti ise 4 Ekim 2019'da İstanbul'da oynanan maçta alınan 1-0'lık sonuç olmuştu. O tarihten sonra sarı-lacivertli ekip, rakibine karşı önemli bir psikolojik üstünlük elde etti.

Fenerbahçe, Antalyaspor'a karşı yakaladığı deplasman karnesiyle dikkat çekiyor (Fotoğraf: İHA) DEPLASMANDA ETKİLİ BİR GRAFİK VAR Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de dış sahada etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla dış sahada da şampiyonluk yarışına güçlü şekilde tutunmayı başardı. Kanarya, deplasman maçlarında rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, dış sahadaki son maçlarından birinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmişti. Ayrıca sarı-lacivertli ekip, son 8 deplasman maçının 7'sinden galibiyetle ayrılarak dış sahada dikkat çeken bir istikrar yakaladı.