ABD-İsrail-İran savaşında ikinci gün! Hamaney öldü Trump duyurdu: İranlı liderlerle görüşeceğim

TRUMP: HAMANEY SONRASI İÇİN İYİ ADAYLAR VAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarının etkili olduğunu ve bunun, diplomatik çözümü kolaylaştırdığını savundu.



Trump, CBS News'e telefonla verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"AĞIR DARBE ALIYORLAR"



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar."ifadelerini kullandı.

Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün." sözleriyle nitelendirdi.



"HAMANEY'DEN SONRASI İÇİN İYİ ADAYLAR VAR"



Ayrıca İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.

"İRAN BEKLENTİMİZDEN DAHA AZ SALDIRDI"



Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az." dedi.

İran konusunda Kongre ile çalışıp çalışmayacağı sorusuna Trump, her zaman çalışmak istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını "savaş" olarak görüp görmediğine ilişkin soruya ise önceliğinin, ABD'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.