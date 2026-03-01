İran’dan peş peşe saldırı: Önce tanker vuruldu sonra ABD uçak gemisi hedef alındı

İRAN, ABD UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALDI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda konuşlu bulunan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını ve vurulduğunu ileri sürdü.

Yapılan açıklamada, saldırının dört füze ile gerçekleştirildiği belirtilirken, operasyon kapsamında Fettah-1 tipi füzelerin kullanıldığı ifade edildi. Uçak gemisinin binlerce ABD askerine ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, geminin vurulduğuna ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmazken ABD makamlarından konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN, ABD'YE AİT MQ-9 REAPER İHA'SINI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt veren İran, ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından hedef alınarak düşürüldüğü belirtildi. İran devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde ise bir hava savunma füzesinin hedefi vurduğu ve İHA'nın alevler içinde yere düştüğü anların yer aldığı görüldü.

Tahran yönetimi, söz konusu operasyonun bölgedeki yabancı müdahalelere ve saldırılara karşı verilen sert bir yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.

CENTCOM: ABD GÜÇLERİ İRAN'A AİT SAVAŞ GEMİSİNİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "Destansı Öfke Operasyonu"nun başlangıcında İran donanmasına ait Jamaran sınıfı bir korvetin hedef alındığını açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, vurulan geminin Umman Körfezi'ndeki Çabahar iskelesi açıklarında bulunduğu ve batmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD Başkanı'nın daha önce yaptığı çağrıya atıfta bulunularak, İran silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve emniyet birimlerine mensup personelin "silahlarını bırakmaları" gerektiği ifade edildi.