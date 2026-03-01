İran’dan peş peşe saldırı: Önce tanker vuruldu sonra ABD uçak gemisi hedef alındı
Hürmüz Boğazı’nda ilan edilen geçiş yasağının ardından bölgedeki gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. İran donanmasının güvenlik uyarılarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir petrol tankerini vurduğu bildirilirken, İran Devrim Muhafızları da ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini balistik füzelerle hedef aldığını ileri sürdü. Küresel petrol sevkiyatının kritik noktası olan Hürmüz’de yaşanan gelişmelerin enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik dengeleri üzerinde yeni etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.
- İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisini balistik füzelerle vurduğunu iddia etti.
- İran donanması, Hürmüz Boğazı'nda geçiş yasağına uymadığı gerekçesiyle bir petrol tankerini vurdu.
- İran, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını hava savunma sistemleriyle düşürdüğünü açıkladı.
- Yaşanan olaylar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmasının ardından meydana geldi.
Hürmüz Boğazı'nda ilan edilen geçiş yasağının ardından bölgede sıcak temas yaşandı. İran donanmasının, uyarılara rağmen ilerlemeyi sürdürdüğü gerekçesiyle bir petrol tankerini hedef alarak vurduğu bildirildi.
İran devlet televizyonunun son dakika geçtiği haberde, boğazdan geçiş yapmaya çalışan tankerin "yasa dışı" hareket ettiği gerekçesiyle hedef alındığı belirtildi. İran makamları, geminin güvenlik uyarılarını dikkate almadığını ve rotasını değiştirmediğini açıkladı.
SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI
Saldırının ardından bölgeden paylaşılan görüntülerde, tankerin gövdesinden yoğun siyah duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Yerel kaynaklara göre isabet alan gemi yan yatarak batma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Olay sonrası bölgede seyreden diğer ticari gemilerin güvenlik gerekçesiyle rotalarını değiştirdiği aktarıldı.
BOĞAZDAKİ YASAK GERİLİMİ ARTIRDI
Saldırının, İran'ın kısa süre önce ABD ve İsrail'in saldırılarını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı tüm geçişlere kapattığını duyurmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
Küresel petrol sevkiyatının önemli bölümünün geçtiği stratejik su yolunda yaşanan gelişmelerin, enerji piyasalarında yeni dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.
İRAN, ABD UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALDI
Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda konuşlu bulunan ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını ve vurulduğunu ileri sürdü.
Yapılan açıklamada, saldırının dört füze ile gerçekleştirildiği belirtilirken, operasyon kapsamında Fettah-1 tipi füzelerin kullanıldığı ifade edildi. Uçak gemisinin binlerce ABD askerine ev sahipliği yaptığı kaydedildi.
Öte yandan, geminin vurulduğuna ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmazken ABD makamlarından konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İRAN, ABD'YE AİT MQ-9 REAPER İHA'SINI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt veren İran, ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) vurduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından hedef alınarak düşürüldüğü belirtildi. İran devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde ise bir hava savunma füzesinin hedefi vurduğu ve İHA'nın alevler içinde yere düştüğü anların yer aldığı görüldü.
Tahran yönetimi, söz konusu operasyonun bölgedeki yabancı müdahalelere ve saldırılara karşı verilen sert bir yanıt niteliği taşıdığını ifade etti.
CENTCOM: ABD GÜÇLERİ İRAN'A AİT SAVAŞ GEMİSİNİ VURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "Destansı Öfke Operasyonu"nun başlangıcında İran donanmasına ait Jamaran sınıfı bir korvetin hedef alındığını açıkladı.
CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, vurulan geminin Umman Körfezi'ndeki Çabahar iskelesi açıklarında bulunduğu ve batmakta olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca ABD Başkanı'nın daha önce yaptığı çağrıya atıfta bulunularak, İran silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve emniyet birimlerine mensup personelin "silahlarını bırakmaları" gerektiği ifade edildi.