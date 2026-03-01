CIA'in kuduz köpeği Michael Rubin yine sahnede! Derin Amerika'dan "Sıra Türkiye'de" tehdidi: "2026 Tahran 2036 Ankara"
CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. Türkçe paylaşım yapıp "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" mesajı veren Rubin, "Ankara 2036’da, Tahran 2026’daki gibi olacak mı?" dedi. Derin Amerika ve İsrail'in tetikçiliğini yapan Rubin, Başkan Erdoğan'a azılı bir şekilde düşmanlık besliyor. Rubin'in 17-25 Aralık kumpasından sonra ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce CHP ve MOSSAD'la masa arkadaşlığı yaptığı biliniyor.
ABD ve İsrail'in İran'ı vurup Hamaney ve üst komuta kademesini öldürmesiyle başlayan savaş, küresel düzenin geri dönülemez şekilde bozulduğunu bir kez daha gösterdi.
Ortadoğu'daki çok sayıda ülkeye füzeler düşerken Türkiye bölgedeki istikrarı ve caydırıcı gücünü ortaya koydu.
Ankara, süreci suhulete erdirmek çin diplomatik girişimlerine hız verdi.
Erdoğan sırasıyla ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.
Hem İran'a yapılan saldırılara hem de İran'ın körfez ülkelerine yaptığı saldırılara karşı çıktı.
BİNLERCE KİŞİ AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR: ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN
Ortadoğu'nun halini gören binlerce kişi son 48 saatte "Allah Erdoğan'dan razı olsun. Ukrayna, İran ve Suriye gibi olmamız işten bile değildi" paylaşımları yaptı.
Dünya İran'a saldıları konuşurken CIA-Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin sahneye sürüldü. Azılı Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanı Rubin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.
CIA ajanı Türkçe paylaşım yaparak"Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı?"ifadelerini kullandı.
Aynı Rubin, Ocak 2026'da ABD'nin Venezuela lideri Maduro'yu kaçırmasını örnek verip Başkan Erdoğan'ı "Akıbetin Maduro gibi olur" sözleriyle tehdit etmeye yeltenmişti.
Zaman ayarlı bu provokasyonların tetikçisinin Rubin olduğu görülürken azmettiricisinin derin Amerika ve İsrail olduğu değerlendiriliyor.
CHP'NİN MASA ARKADAŞI MICHAEL RUBIN
Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin'in 2014'te CHP'nin davetiyle MOSSAD'la birlikte İstanbul ve Ankara'ya geldiği biliniyor. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği sır görüşmenin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra yapıldığı ortaya çıktı.
TAKVİM MANŞET MANŞET YAZDI
Takvim.com.tr'nin Rubin'in foyasını ortaya çıkardığı diğer haberler ise şu şekilde: