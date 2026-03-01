CIA'in kuduz köpeği Michael Rubin yine sahnede! Derin Amerika'dan "Sıra Türkiye'de" tehdidi: "2026 Tahran 2036 Ankara"

ABD ve İsrail'in İran 'ı vurup Hamaney ve üst komuta kademesini öldürmesiyle başlayan savaş, küresel düzenin geri dönülemez şekilde bozulduğunu bir kez daha gösterdi. Ortadoğu'daki çok sayıda ülkeye füzeler düşerken Türkiye bölgedeki istikrarı ve caydırıcı gücünü ortaya koydu. Ankara, süreci suhulete erdirmek çin diplomatik girişimlerine hız verdi.





Erdoğan sırasıyla ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.



Hem İran'a yapılan saldırılara hem de İran'ın körfez ülkelerine yaptığı saldırılara karşı çıktı.



BİNLERCE KİŞİ AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR: ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN



Ortadoğu'nun halini gören binlerce kişi son 48 saatte "Allah Erdoğan'dan razı olsun. Ukrayna, İran ve Suriye gibi olmamız işten bile değildi" paylaşımları yaptı.