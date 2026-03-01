ABD ile İran arasındaki savaş genişliyor: Ateş Akdeniz’e ulaştı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eş zamanlı saldırılarının ardından Orta Doğu’da çatışmalar bölge geneline yayılırken, Tahran yönetimi İsrail kentleri ile Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef alan misilleme saldırıları başlattı. Bölgedeki askeri hareketlilik Doğu Akdeniz’e de yansırken, İran’dan ateşlenen bazı füzelerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönünde tespit edildiği, İngiltere’nin ise Kıbrıs’taki askeri üslerinde savunma önlemlerini artırdığı bildirildi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eş zamanlı saldırılarıyla Orta Doğu'da gerilim açık çatışma boyutuna taşınırken, taraflar karşılıklı saldırılarla bölge genelinde askeri tansiyonu hızla yükseltti. İran'ın farklı kentlerinin hedef alındığı operasyonların ardından Tahran yönetimi, İsrail şehirleri ile bölge ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerine geniş çaplı misilleme saldırıları başlattı.
İran'da dini lider Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybettiği yönündeki açıklamaların ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edilirken, "intikam" mesajı olarak siyah bayrakların göndere çekildiği bildirildi. İran yönetimi ABD ve İsrail'i "kırmızı çizgiyi aşmakla" suçlarken, ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'a yönelik sert uyarıda bulunarak, "Gerekirse daha sert vururuz." ifadelerini kullandı.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın Orta Doğu'daki saldırıları sırasında Doğu Akdeniz yönüne fırlatılan bazı füzelerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bulunduğu istikamete ilerlediğini ancak İngiliz askeri üslerinin doğrudan hedef alınmadığını açıkladı.
Sky News ve BBC'ye konuşan Healey, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçaklarının bölgede tamamen "savunma kapasitesi" kapsamında görev yaptığını belirtti. Healey, İngiltere'ye ait unsurların müttefik ülkelere yönelik tehditleri engellemeye odaklandığını ifade ederek, "Jetlerimiz Katar ve Kıbrıs yönüne ilerleyen füzeleri ya da insansız hava araçlarını vurabilecek şekilde konuşlandırıldı." dedi.
DOĞU AKDENİZ'DE FÜZE GERİLİMİ
İran'ın bir gün önce Bahreyn'deki askeri üs çevresine düzenlediği saldırıya da değinen Healey, bölgede yaklaşık 300 İngiliz personelin bulunduğunu ve bazı askerlerin saldırı noktasına birkaç yüz metre mesafede olduğunu söyledi. İran'ın artan saldırılarının İngiliz personel ve vatandaşlarını riske attığını vurgulayan Healey, Londra yönetiminin gelişmeleri endişeyle takip ettiğini kaydetti.
Healey, İran'dan ateşlenen iki füzenin İngiltere'nin egemen askeri üslerinin bulunduğu GKRY yönüne doğru ilerlediğini belirterek, "Bu füzelerin üslerimizi hedef almadığından oldukça eminiz ancak bu durum İran'ın misillemelerinin ne kadar ayrım gözetmeden gerçekleştirildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE: "SALDIRILARIN PARÇASI DEĞİLİZ"
İngiltere'nin saldırı operasyonlarına katılıp katılmayacağı yönündeki soruya ise Healey,"Biz saldırıların hiçbir parçası olmadık." yanıtını verdi. İngiltere'nin bölgedeki tüm faaliyetlerinin savunma amaçlı olduğunu dile getiren Healey, Kıbrıs ve Katar'a ek radar sistemleri, savaş uçakları ve çeşitli savunma unsurlarının sevk edildiğini, yürütülen uçuşların bölgesel koordinasyon kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.
GKRY'DEN TEHDİT İDDİALARINA YALANLAMA
Öte yandan GKRY hükümeti, İran'ın İngiliz üslerini hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kıbrıs'a yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirterek, "Kıbrıs yönüne füze fırlatıldığına dair açıklamalar doğru değildir ve ülkeye yönelik bir tehdit olduğuna dair hiçbir gösterge yoktur." ifadelerini kullandı.
Rum basınında yer alan haberlerde de İran'a ait iki füzenin Akdeniz üzerinde seyrettiği ancak hiçbir aşamada Kıbrıs'a yönelmediği öne sürüldü.
GKRY'de İngiltere'ye ait Akrotiri ve Dikelya'da egemen askeri üsler ile Troodos Dağı'nda radar ve dinleme tesisleri bulunuyor. Bu üsler, Birleşik Krallık'ın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki askeri operasyonları açısından stratejik önem taşıyor.
İRAN BÖLGE GENELİNDE ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALDI
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Orta Doğu genelinde ABD askeri varlığının bulunduğu noktalara yönelik eş zamanlı saldırılar başlattığı bildirildi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üsleri hedef alındı.
Fransız haber ajansı AFP, Katar'daki ABD üssü yakınlarında siren seslerinin duyulduğunu aktarırken, Reuters'a konuşan görgü tanıkları Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de şiddetli patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Katar makamları ise ülkeyi hedef alan tüm füzelerin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.
Bahreyn'in başkenti Manama'dan da patlama sesleri geldiği bildirildi. Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Bahreyn'de bulunan ABD donanma üssü çevresinden dumanların yükseldiği kaydedildi. Bahreyn yönetimi, ülke topraklarında saldırı yaşandığını doğruladı.
İran'ın misilleme saldırılarının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Katar İçişleri Bakanlığı saldırıları doğrularken herhangi bir hasar oluşmadığını açıkladı. Kuveyt Ordusu hava sahasında bazı füzelerin etkisiz hale getirildiğini duyururken, Ürdün Ordusu ise ülkeyi hedef alan iki balistik füzenin düşürüldüğünü bildirdi.
Reuters'ın haberine göre İran'da bazı üst düzey askeri komutanların daha önceki saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından Tahran yönetimi bölge genelinde geniş çaplı misilleme operasyonları başlattı.