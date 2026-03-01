ABD ile İran arasındaki savaş genişliyor: Ateş Akdeniz’e ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump İran'ı daha sert saldırılarla tehdit ederken, Tahran yönetimi ABD ve İsrail'i kırmızı çizgiyi aşmakla suçladı.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran, İsrail şehirleri ile Kuveyt, Bahreyn, Katar ve BAE'deki ABD askeri üslerine geniş çaplı misilleme saldırıları başlattı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eş zamanlı saldırılarıyla Orta Doğu'da gerilim açık çatışma boyutuna taşınırken, taraflar karşılıklı saldırılarla bölge genelinde askeri tansiyonu hızla yükseltti. İran'ın farklı kentlerinin hedef alındığı operasyonların ardından Tahran yönetimi, İsrail şehirleri ile bölge ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerine geniş çaplı misilleme saldırıları başlattı.

İran'da dini lider Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybettiği yönündeki açıklamaların ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edilirken, "intikam" mesajı olarak siyah bayrakların göndere çekildiği bildirildi. İran yönetimi ABD ve İsrail'i "kırmızı çizgiyi aşmakla" suçlarken, ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'a yönelik sert uyarıda bulunarak, "Gerekirse daha sert vururuz." ifadelerini kullandı.



İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın Orta Doğu'daki saldırıları sırasında Doğu Akdeniz yönüne fırlatılan bazı füzelerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bulunduğu istikamete ilerlediğini ancak İngiliz askeri üslerinin doğrudan hedef alınmadığını açıkladı.

Sky News ve BBC'ye konuşan Healey, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçaklarının bölgede tamamen "savunma kapasitesi" kapsamında görev yaptığını belirtti. Healey, İngiltere'ye ait unsurların müttefik ülkelere yönelik tehditleri engellemeye odaklandığını ifade ederek, "Jetlerimiz Katar ve Kıbrıs yönüne ilerleyen füzeleri ya da insansız hava araçlarını vurabilecek şekilde konuşlandırıldı." dedi.