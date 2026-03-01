Başkan Erdoğan’dan Hamaney için başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayarak, Türkiye’nin bölgede çatışmaların sona ermesi ve diplomasiye dönüş için çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
- Türkiye, İran Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.
- Açıklamada, Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrarın yeniden sağlanması için çabalarını sürdüreceği belirtildi.
- Türkiye'nin bölgedeki çatışma ortamını sonlandırma ve diplomasiye dönüşü sağlama hedefine bağlı kalacağı vurgulandı.
Komşumuz İran'ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.