ATV’de yayınlanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi reytinglerde zirveye çıktı

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan Fenerbahçe- Beşiktaş maçı tüm Türkiye’yi ekrana kilitledi. ATV’den canlı olarak yayınlanan dev derbi gecenin en çok izleneni oldu.

Giriş Tarihi :25 Aralık 2025
Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı ATV ve A Spor ekranında yaşanmaya devam ediyor. Önceki gün Kadıköy'de oynanan ve çok büyük bir çekişmeye sahne olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi tüm Türkiye'yi adeta ekrana kilitledi. ATV'den canlı olarak yayınlanan dev maç, gecenin çok izleneni oldu. Yılın son derbisini Çek yıldızı Vaclav Cerny'nin son dakika golüyle Beşikaş kazanırken, ATV'de yayınlanan maç tüm kategorilerde birinci oldu. Müthiş derbi Tüm Kişiler'de %13,28 izlenme oranı ve %32,23 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %14,24 izlenme oranı ve %38,45 izlenme payı +20 ABC1'de ise %15,01 izlenme oranına ve %35,42 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

