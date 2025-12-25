ATV’de yayınlanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi reytinglerde zirveye çıktı

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı ATV ve A Spor ekranında yaşanmaya devam ediyor. Önceki gün Kadıköy'de oynanan ve çok büyük bir çekişmeye sahne olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi tüm Türkiye'yi adeta ekrana kilitledi. ATV'den canlı olarak yayınlanan dev maç, gecenin çok izleneni oldu. Yılın son derbisini Çek yıldızı Vaclav Cerny'nin son dakika golüyle Beşikaş kazanırken, ATV'de yayınlanan maç tüm kategorilerde birinci oldu. Müthiş derbi Tüm Kişiler'de %13,28 izlenme oranı ve %32,23 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %14,24 izlenme oranı ve %38,45 izlenme payı +20 ABC1'de ise %15,01 izlenme oranına ve %35,42 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN