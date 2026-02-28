CHP'li Yenimahalle Belediyesi'ne çöp ve çamur tepkisi: 10 gündür toplanmıyor

Vatandaşlar isyan etti (Haberin fotoğrafları Sabah'a aittir)

'TAMAM EFENDİM, EKİP YÖNLENDİRİLİYOR' DENİYOR AMA NE GELEN VAR NE GİDEN



Sabah'tan Sena Uyaner'in haberine göre, site çevresinde biriken çöplerin artık taşma noktasına geldiğini ifade eden Dingiz,"10 gündür çöplerimiz alınmıyor. Etraf pislik içerisinde kaldı. Sadece ben değil, tüm bina aradı. Her aramamızda 'Tamam efendim, ekip yönlendiriliyor' deniyor ama ne gelen var ne giden. Çöpler doldu taştı, sitenin içine kadar pislik giriyor"dedi.

Dingiz, konuyla ilgili hem Yenimahalle Belediyesi hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtiklerini ancak somut bir adım atılmadığını öne sürdü.

KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Mahallede yaşanan sorunun yalnızca çöp toplama hizmetiyle sınırlı olmadığını belirten Dingiz, site yolunun da aylardır bozuk olduğunu dile getirdi. "3 aydır yolumuz köstebek yuvası gibi. Sürekli arıyorum, 'Talep oluşturuldu' deniyor ama başka bir gelişme yok. Aracımın lastiği bu yolda 3 kez patladı" ifadelerini kullandı.

Dingiz, "Bina olarak dozer kiralayıp yolu biraz düzeltmeye çalıştık. Ama bu geçici bir çözüm. Yağmur yağdığında yol yine delik deşik oluyor. 3 aydır başvuruyorum, kimse gelip de 'Sorun nedir?' diye yerinde inceleme yapmadı. Ciddi bir ihmal var"diye konuştu.