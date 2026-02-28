Bakanlıktan sıkı denetim: Vergiden kaçmak isteyen fenomenlerin üçüncü kişi oyunu ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, fenomenleri sıkı takibe aldı. Fenomenlerin banka hesap hareketleri ve beyanlarında uyumsuzluk tespit edilirken, vergi ödememek için üçüncü kişilerin hesaplarını kullandıkları belirlendi. Buna göre, 7,7 milyar liralık matrah farkı olduğu tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, önce vergi kaçakçılığı, sahte fatura, sonrasında da uyuşturucu operasyonlarında isimleri sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomenlerini sıkı takibe aldı.
Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında, son 8 yılda 360 bine yakın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan fenomenlerin banka hesapları ile beyan ettikleri kazançlar incelendi.
Fenomenlerin banka hesap hareketleri ile beyan ettikleri kazanç arasında uyumsuzluklar olduğu görüldü. Fenomenlerin, vergi ödememek için üçüncü kişilerin banka hesaplarını kullandıkları, 7,7 milyar liralık matrah farkı olduğu tespit edildi.
43 BİN MESAJ GÖNDERİLDİ
Bakanlık, fenomenlere vergisel yükümlüklerini hatırlatan 43 bin mesaj gönderdi, ayrıca 25 bin sosyal medya fenomeninin çalıştığı 83 ajansla iletişim kuruldu. Türkiye'deki yıllık yaklaşık 250 milyar lira olan reklam pastasından fenomenlerin aldığı pay 7 milyar liraya ulaştı.
Fenomenlere reklam için en fazla bütçe ayıran sektörler ise hızlı tüketim ürünleri, e-ticaret, tekstilmoda, perakende, finans ve bankacılık olarak sıralandı. Fenomenlerin en yaygın gelir türlerinin de reklam, sponsorluk, bağış, hediye ve bahşişler, ürün tanıtım gelirleri ile ücretli abonelik gelirleri olduğu belirtildi.