Bakanlıktan sıkı denetim: Vergiden kaçmak isteyen fenomenlerin üçüncü kişi oyunu ortaya çıktı

43 BİN MESAJ GÖNDERİLDİ Bakanlık, fenomenlere vergisel yükümlüklerini hatırlatan 43 bin mesaj gönderdi, ayrıca 25 bin sosyal medya fenomeninin çalıştığı 83 ajansla iletişim kuruldu. Türkiye'deki yıllık yaklaşık 250 milyar lira olan reklam pastasından fenomenlerin aldığı pay 7 milyar liraya ulaştı.

Sosyal medya

Fenomenlere reklam için en fazla bütçe ayıran sektörler ise hızlı tüketim ürünleri, e-ticaret, tekstilmoda, perakende, finans ve bankacılık olarak sıralandı. Fenomenlerin en yaygın gelir türlerinin de reklam, sponsorluk, bağış, hediye ve bahşişler, ürün tanıtım gelirleri ile ücretli abonelik gelirleri olduğu belirtildi.