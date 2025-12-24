Süper Lig’de Sane fırtınası! Alman yıldız istatistikleriyle zirveye damga vurdu

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de ilk yarıda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısında tüm takımlar arasında birçok alanda zirvede yer aldı. Sane, en çok dribbling yapan (69), en çok final bölgesinde dribbling yapan (64), en çok kilit pas atan (35) ve en çok isabetli kilit pas atan (20) oyuncu oldu. Galatasaray'ın Alman yıldızı, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta görev alırken 6 gol atarken 6 da asist yaptı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sezon başında bedelsiz olarak transfer edilmişti. Alman yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

