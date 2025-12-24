PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Süper Lig’de Sane fırtınası! Alman yıldız istatistikleriyle zirveye damga vurdu

Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig’de ilk yarıda birçok alanda zirveyi kimseye kaptırmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2025
Süper Lig’de Sane fırtınası! Alman yıldız istatistikleriyle zirveye damga vurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de ilk yarıda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısında tüm takımlar arasında birçok alanda zirvede yer aldı. Sane, en çok dribbling yapan (69), en çok final bölgesinde dribbling yapan (64), en çok kilit pas atan (35) ve en çok isabetli kilit pas atan (20) oyuncu oldu. Galatasaray'ın Alman yıldızı, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta görev alırken 6 gol atarken 6 da asist yaptı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sezon başında bedelsiz olarak transfer edilmişti. Alman yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad’ı taşıyan jet Ankara’da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: ’Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş’
Kadıköy’de söz Cerny’nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
D&R
Türkiye hazır vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL’yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri’nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran’la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde aday benim pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde deprem revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin Kütüphanesine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz’a adli kontrol
İmralı Heyeti’nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç’tan yol haritası mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran’ın o villası!
Gazze için Galata’ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber’de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu’nu enseledi! Miami’de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: Ela Rümeysa Cebeci detayı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
CHP’yi yine CHP’liler ele verdi! Şile’deki ikinci dalga etkin pişmanlıkla geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu’nun danışmanı listede CHP'yi yine CHP'liler ele verdi! Şile'deki ikinci dalga "etkin pişmanlık"la geldi: Baki Aydöner ve İmamoğlu'nun danışmanı listede Kadıköy’de söz Cerny’nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU Uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi! Gözaltına alınan Emrullah Erdinç hakkında karar Uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi! Gözaltına alınan Emrullah Erdinç hakkında karar Emine tespih makinesinde mi katledildi? Müge Anlı’da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki çocuğu üvey babası... Emine tespih makinesinde mi katledildi? Müge Anlı'da kan donduran itiraf: 4 yaşındaki çocuğu üvey babası... Domenico Tedesco Süper Lig’in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu Domenico Tedesco Süper Lig'in yıldızını istedi! Serbest kalma maddesi belli oldu Nafaka davasında yeni gelişme: Wanda Nara duyunca sinir krizi geçirdi Nafaka davasında yeni gelişme: Wanda Nara duyunca sinir krizi geçirdi