Cimbom Can Armando Güner'i transfer etmek için yoğun uğraş veriyor!

Galatasaray, M’Gladbach forması giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner’i transfer etmek için yoğun uğraş veriyor...

Giriş Tarihi :24 Aralık 2025
G.Saray'dan gurbetçi atağı... Sarı- Kırmızılılar, M'Gladbach altyapısında görev alan Can Armando Güner'i transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Annesi Arjantin asıllı Alman, babası ise Türk kökenli olan Can Armando Güner, Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımlarında oynama hakkına sahip. Genç oyuncu, alt yaş kategorilerinde 62 maçta 47 gole direkt katkı sağladı. Bu sezon 14 maçta görev alan Güner, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.


BERKAN KUTLU KONYA YOLUNDA

Devre arası transfer dönemini yoğun bir şekilde geçirecek olan Konyaspor, ikinci transferini de tamamlama aşamasına geldi... Aktarılan haberler doğrultusunda; Yeşil-Beyazlılar'ın Galatasaray'dan Berkan Kutlu ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

