Aynı Yağmur Altında tek yürek: ATV’nin yeni dizisine Gazze sahnesi damga vurdu
Aynı Yağmur Altında, Gazze vurgulu çarpıcı açılışı ve Londra’da geçen protesto sahneleriyle ilk bölümünden itibaren sosyal medyanın gündemine oturdu. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, daha ilk sahnelerinde “Gazze’ye özgürlük” mesajlarıyla dikkat çekerken; silah fabrikası önünde düzenlenen protestolar, İngiliz polisinin sert müdahalesi ve yürek burkan görüntüler yayınlanır yayınlanmaz geniş yankı uyandırdı.ATV'de yepyeni bir dizi Gazze'ye Özgürlük diye başladı Yürekleri titreten görüntüler... s
Beklenen gün geldi. İzleyicinin aylardır merakla beklediği Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken dizi, daha ilk sahneleriyle gündem yaratmayı başardı.
GAZZE VURGUSUYLA SARSICI AÇILIŞ
Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen dizinin Londra'da geçen açılış sahneleri, Filistin ve Gazze'ye verilen destek mesajlarıyla öne çıktı. Londra'da bir silah fabrikası önünde düzenlenen protesto sahnelerinde aktivistler, "Bu fabrikada üretilen bombalar Gazze'de çocukları öldürüyor" mesajını verirken, "Filistin'e özgürlük" ve "Çocukları öldürmeyin" sloganları atıldı.Aynı Yağmur Altında’da Gazze için tek yürek
Sahnelere yansıtılan İngiliz polisinin sert müdahalesi, gerçekçiliğiyle izleyiciyi sarstı. Protestocuların binanın çatısından "Ölüm makinelerini durdurduk" yazılı pankartı aşağı sarkıttığı anlarda tansiyon yükseldi. Dizide, Rosa'nın İngiliz polisi tarafından binanın çatısından aşağı atılması, Ali Aydan'ın ise sert müdahale sonrası gözaltına alınması gecenin en çarpıcı anları arasında yer aldı. Gazze'de yaşananlara doğrudan gönderme yapan bu sahneler, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada geniş yankı buldu.
ÖLÜMLE YÜZ YÜZE BİR AKTİVİST: ROSA
Dizinin merkezindeki karakter Rosa, Londra'da katıldığı bir protesto sırasında aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluştuğunu öğrenir. Her an ölümle burun buruna olduğunu fark eden Rosa'nın hayatı, bu olaydan sonra geri dönülmez biçimde değişir.
Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefon ise onu İstanbul'a sürükler. Geçmişinin izini sürmek için çıktığı bu yolculukta Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir. Masalsı bir karşılaşma gibi başlayan bu tanışma, kısa sürede büyük bir tehdidin gölgesinde kalır.
AŞK, MÜCADELE VE AĞIR BEDELLER
Aynı Yağmur Altında, farklı dünyalara ait iki gencin imkânsız gibi görünen aşkını anlatırken; aktivizm, vicdan, devlet şiddeti ve küresel adaletsizlik gibi ağır temaları da merkezine alıyor. Gazze vurgusuyla başlayan hikâye, izleyiciye yalnızca bir aşk öyküsü değil, aynı zamanda sert ve sarsıcı bir yüzleşme vaat ediyor.
ATV'de yılın en çok konuşulması beklenen yapımlarından biri olan Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle bu akşam ekranda.