Aynı Yağmur Altında tek yürek: ATV’nin yeni dizisine Gazze sahnesi damga vurdu

Beklenen gün geldi. İzleyicinin aylardır merakla beklediği Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken dizi, daha ilk sahneleriyle gündem yaratmayı başardı. ATV CANLI YAYIN GAZZE VURGUSUYLA SARSICI AÇILIŞ Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen dizinin Londra'da geçen açılış sahneleri, Filistin ve Gazze'ye verilen destek mesajlarıyla öne çıktı. Londra'da bir silah fabrikası önünde düzenlenen protesto sahnelerinde aktivistler, "Bu fabrikada üretilen bombalar Gazze'de çocukları öldürüyor" mesajını verirken, "Filistin'e özgürlük" ve "Çocukları öldürmeyin" sloganları atıldı. Aynı Yağmur Altında’da Gazze için tek yürek

Sahnelere yansıtılan İngiliz polisinin sert müdahalesi, gerçekçiliğiyle izleyiciyi sarstı. Protestocuların binanın çatısından "Ölüm makinelerini durdurduk" yazılı pankartı aşağı sarkıttığı anlarda tansiyon yükseldi. Dizide, Rosa'nın İngiliz polisi tarafından binanın çatısından aşağı atılması, Ali Aydan'ın ise sert müdahale sonrası gözaltına alınması gecenin en çarpıcı anları arasında yer aldı. Gazze'de yaşananlara doğrudan gönderme yapan bu sahneler, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada geniş yankı buldu. ÖLÜMLE YÜZ YÜZE BİR AKTİVİST: ROSA Dizinin merkezindeki karakter Rosa, Londra'da katıldığı bir protesto sırasında aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluştuğunu öğrenir. Her an ölümle burun buruna olduğunu fark eden Rosa'nın hayatı, bu olaydan sonra geri dönülmez biçimde değişir.