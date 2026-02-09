Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Zeynep Güneş'e destek telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında, kıyafet tercihi nedeniyle hedef gösterilen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede Zeynep Güneş'e destek mesajı ileterek parti teşkilatının ve MYK üyelerinin selamlarını paylaştı. Başkan Erdoğan'ın, "Çarşamba günü 100 bayanla bir araya geliyoruz. Sen beyaz geliyorsun. Sen zaten beyazsın. Bütün arkadaşların selamları var, hepsi duacı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

