Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: İran nükleer tesislerini saldırılara karşı hazırlıyor

Görüntülerde, nükleer tesiste bulunan tünel girişlerinin büyük ölçüde toprakla kapatıldığı, tesisin orta ile güneyindeki girişlerin tamamen toprak altında kaldığı ve tanınamaz hale geldiği, ek pasif savunma önlemlerine sahip kuzeydeki girişinin de toprakla doldurulduğu görüldü.

İsfahan'daki nükleer tesis

ABD SALDIRACAK MI?

Raporda, bu adımın olası bir ABD veya İsrail hava saldırısına ya da özel birliklerin düzenleyebileceği bir operasyona karşı tedbir niteliği taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Tünel girişlerinin kapatılmasının, olası hava saldırısının etkisini azaltabileceği, tesis içindeki ekipman ve diğer malzemelere karadan erişimi zorlaştırabileceği belirtildi.

Benzer hazırlıkların, daha önce Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere yönelik "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" öncesinde de gözlemlendiği hatırlatıldı.

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin ocak sonunda sağladığı uydu görüntüleri de Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerde bazı inşaat faaliyetleri olduğunu ortaya koymuştu.

Uydu görüntüleri, İsfahan'daki nükleer tesiste çatı inşa edildiğini gösterirken, tesisin yakınındaki bir dağa açılan iki tünelin toprakla doldurulduğu ve üçüncü bir tünelin girişine yeni bir dizi duvar inşa edildiği görülmüştü.