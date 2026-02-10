13 il için kar ve fırtına alarmı: Yeni sistem kapıda! 2 gün peş peşe şiddetli yağış geliyor
Meteoroloji birçok bölgede kuvvetli yağış, Doğu’da kar, Marmara’da ise fırtına uyarısı yaptı. 13 il için sarı alarm verilirken, İstanbul’da fırtınanın öğleden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yeni yağışlı sistemin yolda olduğunu belirterek özellikle perşembe ve cuma günleri Ege ve Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Antalya, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt için sarı kodlu uyarı yayımladı.
- Perşembe ve cuma günleri Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağış miktarının yer yer 100 kilogramın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
- Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.
- Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı sürerken, doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilecek.
- Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış öngörülürken; Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinde aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu kesimlerin yüksek noktalarında karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Yetkililer, özellikle Antalya'nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını bildiriyor. Ayrıca Adana'nın doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde de yoğun yağış görülebileceği ifade ediliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve yoğun kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın genel olarak güney ve batı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülen rüzgarın bölge genelinde olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.
DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE ÇIĞ RİSKİ
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.
HAVA SICAKLIKLARINDA KISMİ DÜŞÜŞ
Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.
13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Buna göre Adana, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış beklenirken; Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman'da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, olası sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK: İSTANBUL'DA RÜZGAR ZAYIFLIYOR DOĞU'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında güncel hava durumu verilerini değerlendirdi. Tek'in paylaştığı bilgilere göre İstanbul'da rüzgarın etkisi kademeli olarak azalırken, Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Batı bölgeleri için ise yeni bir yağışlı sistemin yolda olduğu bildirildi.
İSTANBUL'DA POYRAZ ETKİSİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI
İstanbul genelinde etkili olan rüzgarın şiddeti düşüşe geçti. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde ve İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 40-50 km/saat seviyelerinde ölçüldüğü, ilerleyen saatlerde ise bu hızın daha da azalmasının beklendiği aktarıldı.
Kuzeyden esen poyrazın, kuzeyde bulunan yüksek basınç sistemi nedeniyle etkili olduğu ifade edildi.
DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ
Meteoroloji verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı devam ediyor. Erzurum ve Bayburt çevresinde kar yağışı sürerken, bulutlu görünen bazı bölgelerin yüksek kesimlerinde de kar yağışı gözleniyor.
Gümüşhane'nin doğu ve kuzeydoğu kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevresinde yağış görülürken, Bitlis tarafında yağışların rakıma bağlı olarak yağmurdan kara döndüğü bildirildi. Bölgenin güney kesimlerinde de yer yer kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
BATIDAN YENİ YAĞIŞLI SİSTEM YAKLAŞIYOR
Batı bölgeleri için yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağı belirtildi. İstanbul'da hava şu saatlerde parçalı bulutlu ve yer yer kapalı seyrediyor.
Radar verilerine göre Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin Ege Bölgesi'ne doğru ilerlediği, özellikle Ege'nin güney kesimlerinde yağışların etkisini artırdığı ifade edildi.
BUGÜN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ SINIRLI ALANLARDA BEKLENİYOR
Bugün genel ölçekte çok kuvvetli ve geniş alanlı bir yağış beklenmiyor. Ancak Antalya'nın doğusunda, Alanya ile Anamur arasında öğle saatlerine doğru yerel kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi.
Çanakkale ile Balıkesir arasında yağmur etkili olurken, Ankara'nın güneyi ve Kırşehir çevresinde de yağışların yağmur şeklinde devam ettiği aktarıldı. Batı bölgelerinde yağmur görülürken, doğu kesimlerde yağışların kar şeklinde etkili olduğu bildirildi.
YAĞIŞLI SİSTEM EGE'DEN DOĞU ANADOLU'YA UZANDI
Mevcut yağış sisteminin Ege'den başlayarak Doğu Anadolu'nun en doğusuna kadar uzanan geniş bir hat boyunca etkili olduğu ifade edildi. Sistem gün boyunca etkisini sürdürecek.
İstanbul'un kuzey kesimlerinde bugün yağış beklenmezken, yarın itibarıyla sistemin doğuya doğru kayacağı ve kuzey kesimlerde yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
SOĞUK HAVA TAHMİNİNDE DEĞİŞİKLİK
Son meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul için daha sert soğuk hava beklentisi değişti. Yarın İstanbul'da sıcaklıkların 5 ila 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Kuzeyden gelmesi beklenen daha sert soğuk hava dalgasının zayıfladığı, güneyden gelen daha ılık hava akımının etkili olduğu ifade edildi.
PERŞEMBE VE CUMA İÇİN KRİTİK YAĞIŞ UYARISI
Haftanın ilerleyen günleri için özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri için önemli uyarılar yapıldı. Perşembe ve cuma günleri art arda çok kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.
Yağış miktarının yer yer 100 kilogramın üzerine çıkabileceği belirtilirken, İzmir ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışların etkili olabileceği aktarıldı.
HORTUM VE FIRTINA RİSKİ
Kuvvetli yağışlarla birlikte hortum oluşma riskinin bulunduğu, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın da sisteme eşlik edebileceği belirtildi. Özellikle seracılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde ciddi risk oluşabileceği ifade edildi.
KIŞIN SERT DÖNEMİ GERİDE KALIYOR
Meteorolojik değerlendirmelere göre kışın en sert dönemi olarak bilinen sürecin geride kaldığı, sıcaklıkların kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. İstanbul için güçlü kar yağışı ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.
YAĞIŞLAR TARIM İÇİN OLUMLU GÖRÜLÜYOR
Bu yıl yağışların bol olmasının tarımsal üretimi olumlu etkileyebileceği belirtilirken, geçen yıl tarım ürünlerine zarar veren don olaylarının bu yıl daha az görülmesinin beklendiği aktarıldı.