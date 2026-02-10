13 il için kar ve fırtına alarmı: Yeni sistem kapıda! 2 gün peş peşe şiddetli yağış geliyor

Rüzgarın genel olarak güney ve batı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülen rüzgarın bölge genelinde olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı öngörülürken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, eğimli ve yoğun kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Buna göre Adana, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış beklenirken; Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman'da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, olası sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

13 il için sarı kodlu uyarı yapılırken kuvvetli yağış ve kar riski öne çıkıyor.

Yeni yağışlı sistem batıdan yurda giriş yapmaya hazırlanıyor.

METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK: İSTANBUL'DA RÜZGAR ZAYIFLIYOR DOĞU'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında güncel hava durumu verilerini değerlendirdi. Tek'in paylaştığı bilgilere göre İstanbul'da rüzgarın etkisi kademeli olarak azalırken, Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Batı bölgeleri için ise yeni bir yağışlı sistemin yolda olduğu bildirildi.

İSTANBUL'DA POYRAZ ETKİSİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI

İstanbul genelinde etkili olan rüzgarın şiddeti düşüşe geçti. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde ve İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 40-50 km/saat seviyelerinde ölçüldüğü, ilerleyen saatlerde ise bu hızın daha da azalmasının beklendiği aktarıldı.

Kuzeyden esen poyrazın, kuzeyde bulunan yüksek basınç sistemi nedeniyle etkili olduğu ifade edildi.