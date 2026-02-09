Fenerbahçe transferde kanatlanacak! Yeni sezonun yıldızı bulundu
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yaz transfer dönemi çalışmalarına erkenden başladı. Kanarya'nın listesinde Kevin Zenon yer alıyor. İşte detaylar ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
Şampiyonluk hedefi kovalayan ve Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaşadığı hareketliliğin ardından gözünü sezon sonuna çevirdi. Sarı lacivertliler yine taraftarlarını heyecanlandıracak bir isme imza attırmak amacında.
JHON DURAN'IN YENİ TAKIMI RESMEN AÇIKLANDI
Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından geleceği merak konusu olan Jhon Duran ile ilgili beklenen resmi açıklama geldi. Kolombiyalı golcünün transferi, Rusya'dan duyuruldu.
ZENIT TRANSFERİ DUYURDU
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit, Jhon Duran'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yapılan duyuruda, Kolombiyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit forması giyeceği belirtildi.
AL-NASSR'DAN KİRALANDI
Zenit'in açıklamasına göre Jhon Duran, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiralandı. Böylece Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süredir Rusya'ya gittiği iddia edilen futbolcunun yeni adresi de netlik kazandı.
BELİRSİZLİK SONA ERDİ
Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından transfer süreci yakından takip edilen Jhon Duran hakkında uzun süre resmi bir açıklama yapılmamıştı. Zenit'in duyurusuyla birlikte Kolombiyalı golcünün geleceğine dair belirsizlik sona ermiş oldu.
SAMBACIYLA YOLA DEVAM
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürerken Fenerbahçe, kadrosunun en kritik isimlerinden biri olan Anderson Talisca ile önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızla iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
SÖZLEŞME 2028'E KADAR UZATILDI
Fenerbahçe yönetimi, Anderson Talisca ile yapılan anlaşmayı resmi kanallardan duyurdu. Yapılan açıklamada, "Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Böylece Kadıköy ekibi, hücum hattının en önemli parçasını uzun vadeli olarak kadroda tutmuş oldu.
HÜCUM PLANININ MERKEZİNDE TALISCA VAR
Ara transfer döneminde yaşanan gelişmelerin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, hücum organizasyonunu Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif üzerine kurma kararı aldı. Bu planlama içerisinde en büyük sorumluluk ise tecrübeli yıldız Talisca'ya verildi.
14 GOLDE ADI VAR
Brezilyalı futbolcu, bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 11 gol kaydederken 3 asist yaptı. Hücum hattında üstlendiği lider rol, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ
Talisca ile yapılan yeni sözleşmede en dikkat çeken detay ise maaş konusu oldu. Geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı yıldızın yıllık 12 milyon euro kazandığı biliniyordu. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sözleşme görüşmelerinde maaş indirimi talep etti.
DEV FEDAKARLIK
32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşama hedefi doğrultusunda yönetimin bu isteğini kabul etti. Anderson Talisca, maaşının neredeyse yarısından vazgeçerek yıllık 5,5 milyon euro karşılığında sözleşmesini uzattı. Bu fedakarlık, kulüp bütçesinde önemli bir rahatlama sağladı.
TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI
Yıldız futbolcunun maaş indirimi kabul etmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında da büyük takdir topladı. Talisca, saha içindeki performansının yanı sıra gösterdiği bu tavırla camiada bir kez daha önemli bir yer edindi.
TÜM KULVARLARDA 33 MAÇTA 23 SKOR KATKISI
Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 4 asist yaparak toplamda 23 gole doğrudan katkı sağladı.
FORVET TRANSFERİ YATTI
Ara transfer döneminde N'Golo Kanté transferiyle dünya çapında ses getiren Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için girişimlerini artırdı. Sarı-lacivertlilerin bu kapsamda Al Hilal forması giyen Marcos Leonardo için harekete geçtiği öğrenildi.
SANTRFOR ARAYIŞI SON SAATLERE KALDI
Fenerbahçe, ara transfer döneminde En-Nesyri'nin ayrılığı ve bu transferle bağlantılı olarak Kanté'nin kadroya katılmasının ardından hücum hattında yeni bir yapılanmaya gitti. Transfer döneminin son günlerinde yıldız bir santrforu kadroya katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, birçok alternatif üzerinde çalıştı.
DARWIN NUNEZ GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU
Bu süreçte Karim Benzema ve Kader Meïté'nin Al Hilal'e transfer olmasının ardından Darwin Núñez için devreye giren Fenerbahçe, Uruguaylı golcüyü İstanbul'a getirmek istedi. Ancak yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı.
ROTASYONDA SADECE SIDIKI CHERIF VAR
En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ayrılıklarının ardından Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonunda yalnızca Angers'den transfer edilen Sidiki Cherif kaldı. Bu durum, sarı-lacivertlileri transferin son günlerinde yeni bir 9 numara hamlesi yapmaya itti.
MARCOS LEONARDO HAMLESİ GÜNDEME GELDİ
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Al Hilal forması giyen bir diğer golcü Marcos Leonardo için de girişimde bulundu. Somos Fanáticos'ta yer alan haberde, Suudi Arabistan ekibinin hücum hattındaki rekabetin artması nedeniyle genç forveti kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADAYDI
Haberde, Al Hilal'in Marcos Leonardo için satın alma opsiyonu, maaş paylaşımı ve yaklaşık 1 milyon euro civarında şartlar içeren bir kiralama formülüne açık olduğu belirtildi. Türkiye'de transfer dönemi kapanmadan önce Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendiren kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.
TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL OYUNCU TERCİHİ OLDU
Marcos Leonardo transferinde belirleyici unsur ise oyuncunun kararı oldu. Brezilyalı futbolcunun, menajer ekibiyle yaptığı görüşmelerin ardından kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istediğini net şekilde ilettiği bildirildi. Bu tercih doğrultusunda Türkiye seçeneği rafa kalktı.
FENERBAHÇE DOSYAYI KAPATTI
Oyuncunun Suudi Arabistan'da kalma isteği nedeniyle Fenerbahçe'nin Marcos Leonardo girişimi sonuçsuz kaldı. Sarı-lacivertli kulübün, hücum hattı için değerlendirdiği isimlerden biri olan Brezilyalı golcü dosyasını şimdilik kapattığı ifade edildi.
YAZ TRANSFERİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Hareketli bir ara transfer dönemini geride bırakan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına erken başladı. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine dair bu kez dikkat çeken iddia Arjantin basınından geldi.
KIŞ DÖNEMİNDE YENİLENDİ
Fenerbahçe, geride kalan ara transfer döneminde ligin en aktif kulüplerinden biri oldu. Sarı-lacivertliler, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Mert Günok'u renklerine bağladı.
ARJANTİN BASININDAN FLAŞ İDDİA
Ara transferde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, vakit kaybetmeden yaz transfer dönemi planlamasına başladı. Arjantin'de yayın yapan El Crack Deportivo, sarı-lacivertlilerin yeni hedefini duyurdu.
KEVIN ZENON FENERBAHÇE'NİN RADARINDA
Habere göre Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen kanat oyuncusu Kevin Zenon ile yakından ilgileniyor. Arjantinli futbolcu için daha önce São Paulo, Deportivo Alavés ve Zenit'in de devrede olduğu aktarıldı.
SONUÇ ALAMADILAR
Haberde, Kevin Zenon için en ciddi teklifi Deportivo Alavés'in yaptığı ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi. São Paulo'nun da Alavés gibi transfer sürecinde ilerleme sağlayamadığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
24 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu, bu sezon Boca Juniors formasıyla 3 maçta 179 dakika süre aldı ve henüz skor katkısı üretemedi. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösterilen Kevin Zenon'un, Boca Juniors ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam ediyor.