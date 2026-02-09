Fenerbahçe transferde kanatlanacak! Yeni sezonun yıldızı bulundu

AL-NASSR'DAN KİRALANDI Zenit'in açıklamasına göre Jhon Duran, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiralandı. Böylece Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süredir Rusya'ya gittiği iddia edilen futbolcunun yeni adresi de netlik kazandı.

BELİRSİZLİK SONA ERDİ Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından transfer süreci yakından takip edilen Jhon Duran hakkında uzun süre resmi bir açıklama yapılmamıştı. Zenit'in duyurusuyla birlikte Kolombiyalı golcünün geleceğine dair belirsizlik sona ermiş oldu.

SAMBACIYLA YOLA DEVAM Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla sürerken Fenerbahçe, kadrosunun en kritik isimlerinden biri olan Anderson Talisca ile önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızla iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME 2028'E KADAR UZATILDI Fenerbahçe yönetimi, Anderson Talisca ile yapılan anlaşmayı resmi kanallardan duyurdu. Yapılan açıklamada, "Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Böylece Kadıköy ekibi, hücum hattının en önemli parçasını uzun vadeli olarak kadroda tutmuş oldu.