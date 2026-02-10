1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli

BİLECİK SOSYAL KONUT PROJESİ KURA BİLGİLERİ
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|BİLECİK
|MERKEZ
|BİLECİK MERKEZ 450/500000
|450
|HALK BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|2
|BİLECİK
|BOZÜYÜK
|BİLECİK BOZÜYÜK 370/500000
|370
|HALK BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|3
|BİLECİK
|BOZÜYÜK
|BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA 80/500000
|80
|HALK BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|4
|BİLECİK
|GÖLPAZARI
|BİLECİK GÖLPAZARI 115/500000
|115
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|5
|BİLECİK
|İNHİSAR
|BİLECİK İNHİSAR 74/500000
|74
|ZİRAAT BANKASI
|Yeterli başvuru toplanmadığında kura çekilmeyecektir.
|-
|6
|BİLECİK
|OSMANELİ
|BİLECİK OSMANELİ 110/500000
|110
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|7
|BİLECİK
|PAZARYERİ
|BİLECİK PAZARYERİ 100/500000
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|8
|BİLECİK
|SÖĞÜT
|BİLECİK SÖĞÜT 100/500000
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|9
|BİLECİK
|YENİPAZAR
|BİLECİK YENİPAZAR 20/500000
|20
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu