PODCAST CANLI YAYIN

1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında il il anahtarlar dağıtılmaya devam ediliyor. TOKİ konut projesinin bugünkü etabı Bilecik'te start verecek. 1.419 aile bugün noter huzurunda evlerine kavuşacak. İşte TOKİ canlı takip ekranı ve isim listesi.

Giriş Tarihi:
1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli - 1

Yüzyılın konut projesi TOKİ kapsamında milyonlarca vatandaş ev sahibi olmaya devam ediyor. 1.419 aile için kura çekimi bugün start verecek. Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan program 11'de başlayacak ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli - 2

TOKİ'DE YENİ ETAP BİLECİK'TE
TOKİ Bilecik kura çekimi 11'de başlayacak. Canlı kura ekranını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli - 3

BİLECİK SOSYAL KONUT PROJESİ KURA BİLGİLERİ

SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISIBANKAKURA TARİHİKURA YERİ
1BİLECİKMERKEZBİLECİK MERKEZ 450/500000450HALK BANKASI10.02.2026 11:00Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
2BİLECİKBOZÜYÜKBİLECİK BOZÜYÜK 370/500000370HALK BANKASI10.02.2026 11:00Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
3BİLECİKBOZÜYÜKBİLECİK BOZÜYÜK DODURGA 80/50000080HALK BANKASI10.02.2026 11:00Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
4BİLECİKGÖLPAZARIBİLECİK GÖLPAZARI 115/500000115ZİRAAT BANKASI10.02.2026 11:00Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
5BİLECİKİNHİSARBİLECİK İNHİSAR 74/50000074ZİRAAT BANKASIYeterli başvuru toplanmadığında kura çekilmeyecektir.-
6BİLECİKOSMANELİBİLECİK OSMANELİ 110/500000110ZİRAAT BANKASI10.02.2026 11:00Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
7BİLECİKPAZARYERİBİLECİK PAZARYERİ 100/500000100ZİRAAT BANKASI10.02.2026 11:00Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
8BİLECİKSÖĞÜTBİLECİK SÖĞÜT 100/500000100ZİRAAT BANKASI10.02.2026 11:00Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
9BİLECİKYENİPAZARBİLECİK YENİPAZAR 20/50000020ZİRAAT BANKASI10.02.2026 11:00Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli - 4

KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri isim listesi yayımlanacak. Sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilir.

TOKİ SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli - 5

TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahipliği kazanan vatandaşlar, banka üzerinden sözleşme adımlarını tamamlayacak. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay başlamış olacak.

1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli - 6

Görseldeki "500.000 Konut Dağılımı" haritasında yer alan iller ve konut sayıları alfabetik olarak aşağıda listelenmiştir:

İL ADIKONUT SAYISIİL ADIKONUT SAYISI
Adana12.400Iğdır1.200
Adıyaman6.620Isparta2.889
Afyonkarahisar4.370İstanbul100.000
Ağrı2.840İzmir21.020
Aksaray2.353Kahramanmaraş8.195
Amasya2.601Karabük1.600
Ankara31.073Karaman1.550
Antalya13.213Kars1.730
Ardahan619Kastamonu2.380
Artvin1.020Kayseri7.562
Aydın6.973Kilis1.170
Balıkesir7.548Kırıkkale1.736
Bartın1.620Kırklareli2.255
Batman3.810Kırşehir1.633
Bayburt723Kocaeli10.340
Bilecik1.419Konya15.200
Bingöl2.059Kütahya3.592
Bitlis2.363Malatya9.659
Bolu1.950Manisa7.459
Burdur2.206Mardin5.367
Bursa17.225Mersin8.190
Çanakkale3.276Muğla6.417
Çankırı1.753Muş2.142
Çorum2.867Nevşehir2.368
Denizli6.370Niğde2.604
Diyarbakır12.165Ordu3.334
Düzce2.470Osmaniye2.990
Edirne2.530Rize2.042
Elazığ3.825Sakarya6.633
Erzincan1.760Samsun6.397
Erzurum4.905Siirt1.627
Eskişehir6.055Sinop947
Gaziantep13.890Sivas3.904
Giresun1.676Şanlıurfa13.790
Gümüşhane940Şırnak1.492
Hakkari1.557Tekirdağ6.865
Hatay13.289Tokat3.392
Trabzon3.734Uşak2.558
Tunceli875Van6.803
Yalova1.805Yozgat2.858
Zonguldak1.872
1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli - 7

ANAHTARLAR MART 2027'DE TESLİM EDİLECEK

TOKİ takvimine göre kura programı 12 Mart tarihine kadar farklı illerde devam edecek.

Projedeki konutlar için anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

1.419 aile ev sahibi! TOKİ Bilecik kurası çekiliyor: Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli - 8

Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan ve TOKİ X hesabından alınmıştır.