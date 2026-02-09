Bakan Fidan'dan nükleer silah sorusuna stratejik yanıt: "Büyük resim içerisinde düşünülmesi gereken hususlar"

NÜKLEER KRİZ Fidan, nükleer konuda bir çözüme gidilip her iki tarafı da tatmin eden bir anlayışın ortaya çıkması durumunda, Türkiye'nin bundan sonra oluşacak güven ortamında, diğer sorunların daha rahat çözülebileceğini düşündüğünü vurguladı. "Taraflar gelmekte olan bir saldırı konusunda zaman kazanmaya mı çalışıyor? İçtenlikli bir müzakere arzusu içindiler mi?" sorusuna Fidan, "Her ikisi. Bu, bir sürpriz değil, stratejinin kuralı bu." yanıtını verdi. Fidan, "Bu türden düşmanlıkların olduğu yerlerde bu türden görüşmelere girdiğiniz zaman, diğer senaryonun hazırlığı yapılır. Her iki taraf da bunu kontrol eder." dedi. ABD'nin "biraz daha açıktan baskı unsuru gösterme" metodunu benimsediğini belirten Fidan, Washington'un bölgeye filo ve bombardıman uçaklarını yollaması ve stratejik güçlerini kaydırmasının, Tahran'ın da füze sayısını çoğalttığı açıklamalarının olası saldırının taraflar için sıkıntılı olacağının ipuçlarını verdiğini söyledi. Fidan, bunun işin doğasında olduğu tespitini yaparak, bu türden hassas bir konuda güç göstermeye ve hazırlıklı olmaya işaret etti. İran'ın haziranda müzakereler sırasında saldırıya uğradığını hatırlatan Fidan, "(ABD Dışişleri Bakanı) Rubio'dan (son saldırıda) bir telefon aldık, 'İranlılara söyle, önümüzdeki birkaç saat içerisinde her şey olabilir.'" ifadelerine yer verdi. Erakçi'nin o dönem bunu duyunca müzakerelerin devam ettiğini söylediğini kaydeden Fidan, o dönem vuranın İsrail tarafı olduğunu belirtti. Fidan, kendilerine düşen görevin, bölgenin daha büyük sıkıntıya girmesine yol açacak bir felaketi önleyici tavır sergilemek olduğunu ve bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

UMMAN'DAKİ GÖRÜŞMELER VE TÜRKİYE'NİN TAVRI İran'ın kendi içinde bir karar alma mekanizması olduğunu hatırlatan Fidan, görüşmelerin Umman'da yapılması, modelite şeklinin daha önce alınmış bir karar ve devam eden bir usul olduğunu dile getirdi. Fidan, kendisinin iki tarafa yüz yüze konuşmayı önerdiğini ancak tarafların karar alma mekanizmalarına saygı duymak gerektiğini belirtti. İran'ın "müzakereler Türkiye'de olmasın" diye bir anlayışta olmadığına inandığını aktaran Fidan, "İran, bunu düşünecek durumda değil. Daha büyük potansiyel sıkıntılar var. Şu anda onu önlemekle meşgul, bu varlık ve yokluk meselesi." dedi. Fidan, Türkiye'nin Umman'daki görüşmelerden iyi bir sonuç çıkmasını istediğine dikkati çekerek, Ankara'nın iki taraf ile de çokça konuştuğunu ve Katar, Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi ülkelerle de görüşmeler yaptığını bildirdi. Filistin meselesinde, Türkiye'nin ortaya attığı fikirle bölgesel sorunları çözmede bölge ülkelerini bir araya getirdiğini hatırlatan Fidan, "Filistin meselesinde muazzam bir mücadele koyduk, diplomatik mücadele. Aynı türden dayanışmayı ayrı ayrı çalışacağımıza, İran meselesinde de gösterelim. Bir platform oluşturalım, fikir birliği yapalım, fikirlerimizi tartışalım ve hem Amerikalılara hem İranlılara buradan bir ses üretelim." diye konuştu. Fidan, bunu ABD'lilerin de çok sevdiğini vurgulayarak, ABD'li muhataplarının bu türden çalışmanın Gazze'de verimini gördüklerini ifade ettiklerini söyledi. Bölgesel sahiplenme üretmenin önemine vurgu yapan Fidan, "Bu, sizin beraber hareket etme pratiğinizi geliştiriyor açıkçası ki, bölgede uzun yıllardır olmayan bir konuydu. Son birkaç yıldır bizim ortaya attığımız fikirlerle ve yapıcı davranışlarla bölge ülkeleri de buna müzahir. Gerçekten hem liderlik hem bakan düzeyinde bu konu şu anda çok iyi bir takım olarak gidiyoruz ama sorunlar büyük." ifadelerini kullandı. Fidan, bölgesel işbirliği platformlarına ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Bölgenin esasında en büyük ihtiyacı, bölge ülkelerinin hepsinin birbirine güven telkin eder durumda olması. Bunun olmadığı bir ortamda biliyorsunuz, bölge ülkeleri, hegemona başvuruyorlar. 'Gelsin, bize yardım etsin kendi bölgemizde' diye. Diğer aktörle araları iyi değil veya endişe ediyorlar. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun yolu da yani biz uzun yıllardır düşünüyoruz Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki perspektifi, bölgesel dayanışma ittifakını gerçekten daha kurumsal hale getirmek." Bunun siyasi, askeri ve ekonomik alanda olması gerektiğinin altını çizen Fidan, bu tartışmaların sürmesinin önemine işaret etti. Bakan Fidan, "çok ileri bir takım tekliflerin de" gündeme geldiğini aktararak, yakın gelecekte bu konuda bölge istikrarına "inanılmaz katkıda bulunulacak" bir takım gelişmelerin olacağını düşündüğünü söyledi.

İRAN'A OLASI SALDIRININ ETKİLERİ İran'ın büyük bir saldırıya uğraması halinde karşılık vereceğini söylediğini kaydeden Fidan, "Bu karşılığın içerisinde aslında bölge ülkelerindeki bir takım hedeflere saldırı da var." dedi. Fidan, bölge ülkelerinde enerji altyapılarının, "ABD üslerine saldırı" adı altında vurulmasının bölgedeki savaşın yaygınlaşmasını da beraberinde getirebileceğini dile getirerek, bunun olması halinde "nerede durulacağının" belli olmayacağını belirtti. Türkiye'nin de bu işin tam yanı başında olduğunu vurgulayan Fidan, "Bizim uzun yıllardır hassasiyet gösterdiğimiz tehdit alanları var. Milli güvenliğimizle ilgili yakından takip ettiğimiz konular var, terörle mücadele başta olmak üzere. Bu konulara olumsuz etki edecek, var olan ortamı daha da negatif hale çevirecek bir senaryoyu biz görmek istemiyoruz açıkçası." diye konuştu. Fidan, bölgede her yıkıcı savaşın beraberinde çok büyük dramları ve istikrarsızlıkları meydana getirdiğini vurgulayarak, bunun Irak, Suriye ve Afganistan da görüldüğüne dikkati çekti.

İRAN'DAKİ REJİMİN DURUMU "İran'a yönelik bir hava saldırısı söz konusu olduğunda, bu saldırıyı düzenleyecek olanlar rejimin yıkılmasını hedefliyorlar. Böyle bir saldırıda rejim yıkılır mı? sorusuna Fidan, "Hayır, yıkılmaz." cevabını verdi. Fidan, İran toplumunda var olan bir takım sıkıntılara yönelik sahici memnuniyetsizliklerin, protestoların, başkaldırıların ve bunlara sert cevapların ortada olduğunu belirterek, protestolardaki can kaybına yönelik ciddi spekülasyonlar olduğunu aktardı. Bu konuda resmi rakamların 3 bin civarında olduğunu belirten Fidan, farklı mevkidaşlarının farklı sayılar söylediğini dile getirdi. Fidan, insan hayatı söz konusu olduğunda bunların büyük rakamlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Böyle bir sıkıntı alanı var ama bu sıkıntı alanı, rejimi değiştirmeyle alakalı veya rejimi değiştirecek bir şey olmaz, savaşta olsa bile. İran'da belli senaryoları dillendirmek istemiyorum ama hava saldırısıyla veya başka bir şeyle rejim değişmez. O, boş bir hayal. Şu olur, hükümet zayıflar, sistem zayıflar, halk karşısında hizmeti götüremez hale gelir. Kendisi daha sonra, mevcut rejim çok daha radikal kararlar alıp belki düzeltmeyi tercih edebilir. Dönüşebilir." Fidan, İranlı muhataplarıyla iki tür konuşma gerçekleştirdiklerini belirterek, bunlardan birinin devletleri temsil eden dışişleri bakanları olarak kayıtlara geçen konuşmalar, diğerinin de kayda yansımayan şahsi görüşlerin aktarıldığı dostane görüşmeler olduğunu aktardı. İran'daki sorunun rejimin kendisi olarak tanımlanmasının çok da doğru bir yaklaşım olmayabileceğini ifade eden Fidan, "Sorun rejimin kendisi değil. Sorun rejimin aldığı kararlar ve uyguladığı politikalar. Bu tabii rejimin kendisinden ne kadar ayrılır ne kadar ayrılmaz o başka bir tartışma konusu ama İran rejiminden çok daha merkezi, çok daha totalistik olan rejimler de var." görüşünü paylaştı. Fidan, İran'ın mutlaki monarşi ile yönetilmediğine dikkati çekerek, "Bölgede mutlaki monarşi olanlar var. Onlar küresel bir sıkıntı içerisine girmedikleri zaman, küresel bir şikayet de olmuyor. Onların ne türden bir rejiminin olduğu kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla aslında burada alınan kararlar, ortaya konan politikalarda sıkıntı var. Belki rejim kadrolarının devrimden beri aynı kadrolar olması ve ülkeyi bir ulus devlet sistematiğinden ziyade hala devrimi devam ettiren bir örgüt gibi görmeleri, yönetmeye bakmaları, bu bir sistemik sıkıntıya yol açıyor olabilir." şeklinde konuştu. İran'ın kendi içinde orijinal bir yönetim sistemi olduğunu aktaran Fidan, bu sistemin değişimle devamlılık arasında denge kurabildiğini kaydetti. Fidan, İngiltere'nin yönetim sisteminde seçimle gelen bir başbakanın yanı sıra her şeyi onaylama durumunda olan bir kralın da bulunduğunu belirterek, "Şimdi bakın bir şeyi imza atma yetkisi sizdeyse hiçbir şey sembolik değildir. Sizin imzanız olmadan hiçbir şey hayata geçmiyorsa, hiçbir şey sembolik değildir." değerlendirmesinde bulundu. Bütün milletlerin ulus devletleri yönetirken en büyük sıkıntısının değişimle devamlılık arasındaki altın oranı bulacak bir rejimi getirmek olduğunu belirten Fidan, ülkelerin bunu dengeleyebildiği oranda krizlere dayanıklı ve daha sağlıklı geleceklere sahip olduğunu ifade etti. Fidan, İran'da hem halk seçimiyle gelen bir hükümet olduğuna hem de seçimden bağımsız duran bir lider bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: "Bu lider sadece siyasi bir gücü temsil etmiyor, aynı zamanda dini bir duruşu var. Yani onu takip etmek vacip. Fıkhen vacip, manevi olarak da vacip. Hem tasavvuf önderi hem fıkıh önderi hem de siyasi önder. Yani aslında yeryüzünde dağıtılmış bütün güçleri, alanları birleştirilmiş durumda. Bu nadir bulunan bir güç alanı. Dolayısıyla bu toplum üzerinde özellikle dindar, Şia kesim üzerinde büyük bir etki oynuyor. Alınan her karar buradan güçlüdür. Çünkü meşruiyet alanı burada. Bütün güç alanlarını kendi üstünde topladığı için."