Esad rejiminin çöküşü: Saraydaki yasak aşk ve kanlı sırlar
Beşar Esad’ın iktidarını kaybettiği son günlerde Şam’daki sarayın kapalı kapıları ardında yaşananlar ifşa oldu. Medya danışmanı Luna el-Şibl ile yaşanan yasak ilişki, saray içi cinsel istismar ağı ve "trafik kazası" süsü verilmiş bir infaz iddiası... Esad’ın gerçeklikten kopuşu ve en yakınındaki ismin şüpheli ölümü, rejimin sonunu getiren karanlık süreci adeta gözler önüne serdi.
- The Atlantic dergisinin raporuna göre, devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın medya danışmanı Luna el-Şibl ile gizli bir ilişkisi vardı ve el-Şibl sarayda önemli bir güç sahibiydi.
- Temmuz 2024'te resmi kayıtlara "trafik kazası" olarak geçen Luna el-Şibl'in ölümünün, kaynaklar tarafından bir infaz olduğu iddia edildi.
- Haberde, el-Şibl'in Rusya'ya bilgi sızdırdığı ve ölüm emrinin bizzat Beşar Esad tarafından verildiği ileri sürüldü.
- Beşar Esad'ın, muhalifler Şam'a girmeden saatler önce, 7 Aralık 2024'te yakın çevresine haber vermeden Rusya'ya kaçtığı belirtildi.
- Raporda ayrıca Luna el-Şibl'in, Esad için başka kadınlarla cinsel ilişkiler ayarladığı da öne sürüldü.
Suriye'de Beşar Esad yönetiminin çöküşüne giden süreç, yalnızca cephe hattındaki askeri kayıplarla değil, saray duvarları ardında yaşanan yasak ilişkiler, iktidar sarhoşluğu ve kanlı hesaplaşmalarla şekillendi.
The Atlantic dergisinin yayımladığı kapsamlı dosya, Esad'ın iktidarının son aylarında Şam'daki kapalı kapılar ardında neler yaşandığını gözler önüne serdi. Yıllardır kulislerde fısıldanan "gizli aşk" iddiası ilk kez bu denli açık şekilde kaleme alındı. Dosyaya göre devrik lider Esad'ın en güvendiği isimlerden biri olan medya danışmanı Luna el-Şibl, aynı zamanda onun sevgilisiydi.
SARAYDAKİ GÖLGE GÜÇ
Haberde yer alan iddialara göre Luna el-Şibl, yalnızca Esad'ın özel hayatında değil, saray içi dengelerde de kilit bir rol üstlendi. El-Şibl'in, Esad için başka kadınlarla cinsel ilişkiler ayarladığı, hatta bazı üst düzey Suriyeli subayların eşlerini dahi ona götürdüğü öne sürüldü. Saraya yakın eski yetkililer, bu ilişkinin Esad'ın halktan tamamen kopmasına ve gerçeklik algısını yitirmesine hız kazandırdığını savundu.
ÇÖKÜŞE SAATLER KALA "ZAFER" MESAJI
Atlantic yazarı Robert Worth'un Şam'daki saray çevresine dayandırdığı bilgilere göre devrik Esad, Aralık 2024'te muhalif güçler Şam'ın kapılarına dayanana kadar rejimin çökeceğine inanmadı. 7 Aralık gecesi dahi yakın çevresine "zafer yakında" mesajları veren Esad, saatler sonra kimseye haber vermeden Rus askeri uçağıyla ülkeyi terk etti.
Bu ani kaçış, Esad'ın en yakınındaki isimleri bile hazırlıksız yakaladı. Yardımcıları ve güvenlik görevlileri, Şam semalarında kutlama ateşleri patlarken rejimin lideri tarafından ortada bırakıldıklarını sonradan fark etti. Atlantic'e konuşan kaynaklar bu kaçışı "korkakça ve akıl almaz bir ihanet" sözleriyle tanımladı.
RESMİ KAYIT "KAZA", GERÇEK "İNFAZ" İDDİASI
Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri Luna el-Şibl'in ölümü oldu. Temmuz 2024'te Şam dışındaki bir otoyolda lüks aracında ölü bulunan el-Şibl'in ölümü resmi kayıtlara "trafik kazası" olarak geçti. Ancak araçta ciddi bir hasar bulunmazken, el-Şibl'in kafatasının parçalanmış olması şüpheleri artırdı.
"ÖLÜM EMRİNİ ESAD VERDİ" İDDİASI
Atlantic'e konuşan kaynaklara göre Luna el-Şibl, bir süre sonra Rusya adına çalışmaya başladı ve Moskova'ya İran'ın Suriye'deki faaliyetlerine dair bilgi aktardı. İsrailli bir güvenlik yetkilisi ile rejime yakın iki isim, el-Şibl'in ölüm emrinin bizzat Esad tarafından verildiğini ileri sürdü.
Robert Worth, bu iddiaların doğrulanmasının güç olduğunu vurgularken, "Luna yaklaşan sonu hissetmiş ve kendine yeni bir koruyucu aramış olabilir" değerlendirmesinde bulundu. İran adına öldürüldüğü iddiaları kulislerde dolaşsa da Atlantic'e göre daha karanlık bir ihtimal öne çıkıyor: Gücünü hızla kaybeden Esad, sırlarının açığa çıkmasından korktuğu eski sevgilisini ortadan kaldırdı.