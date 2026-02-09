Esad rejiminin çöküşü: Saraydaki yasak aşk ve kanlı sırlar

Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri Luna el-Şibl'in ölümü oldu. Temmuz 2024'te Şam dışındaki bir otoyolda lüks aracında ölü bulunan el-Şibl'in ölümü resmi kayıtlara "trafik kazası" olarak geçti. Ancak araçta ciddi bir hasar bulunmazken, el-Şibl'in kafatasının parçalanmış olması şüpheleri artırdı.

Luna el-Şibl

"ÖLÜM EMRİNİ ESAD VERDİ" İDDİASI

Atlantic'e konuşan kaynaklara göre Luna el-Şibl, bir süre sonra Rusya adına çalışmaya başladı ve Moskova'ya İran'ın Suriye'deki faaliyetlerine dair bilgi aktardı. İsrailli bir güvenlik yetkilisi ile rejime yakın iki isim, el-Şibl'in ölüm emrinin bizzat Esad tarafından verildiğini ileri sürdü.

Robert Worth, bu iddiaların doğrulanmasının güç olduğunu vurgularken, "Luna yaklaşan sonu hissetmiş ve kendine yeni bir koruyucu aramış olabilir" değerlendirmesinde bulundu. İran adına öldürüldüğü iddiaları kulislerde dolaşsa da Atlantic'e göre daha karanlık bir ihtimal öne çıkıyor: Gücünü hızla kaybeden Esad, sırlarının açığa çıkmasından korktuğu eski sevgilisini ortadan kaldırdı.