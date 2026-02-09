İstanbul’da akşam trafiği durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 87’ye ulaştı
Haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 87’ye ulaştı. Ana arterlerde ve köprü bağlantılarında araçlar güçlükle ilerledi, toplu taşıma duraklarında kalabalık oluştu.
Mesai bitiminin ardından Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.
D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisi Topkapı istikameti ile Haramidere mevkisi Beylikdüzü yönünde araçlar ağır ilerledi. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk gözlendi.
Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
ANADOLU YAKASI'NDA D-100 VE TEM'DE AKSAMA
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Kadıköy–Tuzla sahil yolunda hafif yoğunluk görülürken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde trafik ağır seyretti.
TOPLU TAŞIMADA KALABALIK OLUŞTU
Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde toplu taşıma duraklarında kalabalık oluştu, sürücüler ana arterlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 87'ye çıktı.