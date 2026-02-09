İstanbul’da akşam trafiği durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 87’ye ulaştı

Mesai bitiminin ardından Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisi Topkapı istikameti ile Haramidere mevkisi Beylikdüzü yönünde araçlar ağır ilerledi. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk gözlendi.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy–Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.