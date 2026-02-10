Sahte ihbarla vurgun savcıdan döndü: Usulsüzlük yapan polis ve avukat yakalandı
İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Döviz bürosuna yönelik uyuşturucu iddiasıyla yapılan operasyonda 2 kilogram madde ile 400 bin dolar ve 300 bin euroya el konuldu. Maddelerin uyuşturucu çıkmaması ve karakolda gerçekleştirilen sayımda 31 milyon TL'lik fark tespit edilmesi üzerine savcılık tekrar harekete geçti. Kamera kayıtları sonrası 1’i avukat, 1’i polis 2 şüpheli tutuklandı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 polis memuru, Fatih'teki bir döviz bürosuna yaptıkları aramada 400 bin dolar ve 300 bin euro ile 2 kilogram maddeye el koydu.
- Polislerin iade ettiği paradan yaklaşık 31 milyon lira eksik çıkması üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
- Kamera kayıtlarında Avukat Oğuzhan Kan'ın eldiven takarak aramaya katıldığı ve uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeyi arama esnasında koyduğu tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında Avukat Oğuzhan Kan ve bir polis memuru tutuklandı.
- Uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin bulunduğu çöp kovasının arama öncesi temizlikçi tarafından boşaltıldığı belirlendi.
Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı, bu kez polisleri usulsüzlük yaparken yakaladı.
ŞİŞLİ İÇİN ARAMA İZNİ FATİH'TE ARAMA
İstanbul'da Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 polis memuru, bir döviz bürosunun ofisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını iddia ederek savcılıktan arama kararı talebinde bulundu. Talebi kabul eden savcılık, Şişli'de değil de Fatih ilçesinde arama yaptığını fark ettiği polisleri yakın markaja aldı.
UYUŞTURUCU YALANIYLA 31 MİLYONU İADE ETMEDİLER
Hedeflerindeki döviz bürosunun ofisine baskın yapan polisler, uyuşturucu olabileceği düşünülen 2 kilogram madde, 400 bin dolar ve 300 bin euroya el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, maddelerin uyuşturucu çıkmaması üzerine serbest kaldı ancak polislerin iade ettiği paradan yaklaşık 31 milyon lira eksik çıktı. Polislerin parayı uhdelerine geçirdikleri kamera kayıtlarıyla ortaya çıkınca savcılık harekete geçti ve 1'i avukat, 1'i polis 2 şüpheli tutuklandı.
KARAKOLDA PARA EKSİK ÇIKTI
Aramaya ilişkin kayıtları inceleyen savcılık, avukat ve polis memurlarının birçok şüpheli hareketini saptadı. Görüntülerde, şüpheli Avukat Kan'ın elinde eldiven ve çantasıyla maddenin bulunduğu yere birçok kez girip çıktığı, daha sonra da aramaya eldivensiz devam ettiği görüldü. Kamera görüntülerinde Avukat Oğuzhan Kan'ın, polislerle sözde uyuşturucu maddenin bulunduğu kısma geçtiği, şüpheli polis memuru Yusuf'un uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeleri bularak polis memuru Vasfi'ye getirdiği yer aldı.
Yine görüntülerde, paranın içinde bulunduğu çantanın, diğer suç unsurlarıyla polis aracına konulduğu görüldü. SABAH'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, şüphelilerden Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A.'nın şüphelilerle birlikte ekip otosuyla Kumpkapı Karakolu'na gittikleri, burada çantadaki paranın yapılan sayımında 190 bin euro ve 190 bin dolar olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Yapılan incelemelerde uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin bulunduğu çöp kovasının bir süre önce temizlikçi tarafından boşaltılarak atıldığı görüldü. Arama anına kadar bu kısma kimsenin girmediği, bu nedenle şüphelilerden avukat Oğuzhan Kan tarafından söz konusu maddenin arama esnasında konulduğu saptandı. Avukat Oğuzhan Kan ve bir polis tutuklandı soruşturma ise sürüyor.
AVUKAT BAŞROLDE
Polisler, Fatih'te Ahmet E. isimli bir şahsa ait döviz bürosunun ofisine girdi. Arama esnasında ise anlaşmalı oldukları iddia edilen Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A. isimli kişiler hazır bulunduruldu. 400 bin dolar ile 300 bin euro olan çantaya el konuldu.