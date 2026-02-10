Sahte ihbarla vurgun savcıdan döndü: Usulsüzlük yapan polis ve avukat yakalandı

Uyuşturucu hap Yine görüntülerde, paranın içinde bulunduğu çantanın, diğer suç unsurlarıyla polis aracına konulduğu görüldü. SABAH'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, şüphelilerden Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A.'nın şüphelilerle birlikte ekip otosuyla Kumpkapı Karakolu'na gittikleri, burada çantadaki paranın yapılan sayımında 190 bin euro ve 190 bin dolar olduğu tespit edildi.

Polis TUTUKLANDILAR Yapılan incelemelerde uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin bulunduğu çöp kovasının bir süre önce temizlikçi tarafından boşaltılarak atıldığı görüldü. Arama anına kadar bu kısma kimsenin girmediği, bu nedenle şüphelilerden avukat Oğuzhan Kan tarafından söz konusu maddenin arama esnasında konulduğu saptandı. Avukat Oğuzhan Kan ve bir polis tutuklandı soruşturma ise sürüyor.