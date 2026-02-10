İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: Sosyal medyadan zehir satan 305 şüpheli yakalandı

Anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya paylaşım platformunda yapılan çalışmalarda; bu platformda uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu madde arzı yapıldığı,

İstanbul merkezli 14 ilde "Uyuşturucu Madde Ticaretine" yönelik bu sabah Polisimiz tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 305 şüpheliyi yakaladık.

Operasyondan görüntüler

Uyuşturucu maddeleri özendirici birçok içeriğin bulunduğu,

Aynı uygulama üzerinden uyuşturucu madde ticaretine yönelik özel kişilere ait gruplar oluşturulduğu ve bu kapalı gruplara ancak özel bir davet ya da referansla girilebildiği,

Uyuşturucu madde satıcılarının, bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip siber devriye ekipleri başta olmak üzere polisiye tedbirlere karşı sık sık kullanıcı adlarını değiştirdiği,