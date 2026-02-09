Fenerbahçe Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti! Transfer sonunda bitti
Bir süredir imza atacağı takım merakla beklenen Jhon Duran, Zenit ile anlaştı. Kolombiyalı forvet, Rus devi Zenit ile anlaşmış ancak birkaç gündür bekleniyordu. Fenerbahçe, genç golcünün sözleşmesinin feshettiğini açıkladı.
Zenit Kulübü, bonservisi Al-Nassr'da bulunan Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Rus ekibinin yaptığı açıklamada, "Jhon Duran bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025/26 sezonu sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı.
TANITIM VİDEOSU PAYLAŞILDI
Zenit, transferin duyurusunu özel bir tanıtım videosuyla gerçekleştirdi. "Siyah Giyen Adamlar" temasıyla hazırlanan videoda Jhon Duran'ın Trendyol Süper Lig'de forma giydiği dönemdeki dikkat çeken anlara da yer verildi.
FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU
Sarı-lacivertli kulüp ise Jhon Duran ile yolların ayrıldığını resmi açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.