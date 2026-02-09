Fenerbahçe Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti! Transfer sonunda bitti

Zenit Kulübü, bonservisi Al-Nassr'da bulunan Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Rus ekibinin yaptığı açıklamada, "Jhon Duran bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025/26 sezonu sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı.

Jhon Duran (İHA)

FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU

Sarı-lacivertli kulüp ise Jhon Duran ile yolların ayrıldığını resmi açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.