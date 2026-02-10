Spor yazarları Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! "Hakemliğin iflas gecesi"

Gözlerimizin pasını sildi 'estetik profesörü' Asensio! Bir de direkte patlayan füzesi var ki Asensio'nun! Topun şiddetinden gözlerinden yaş geldi kale direğinin! Fenerbahçe, kazanarak Galatasaray'ı amansız takibini sürdürdü! Cumartesi günü Trabzon deplasmanı, Fenerbahçe için tam bir final maçı olacak! Üçüncü sıradaki Trabzonspor için de öyle bir maç! İki takım da formda. Bu heyecana can dayanmaz! Avrupa'da haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak Papara Park! K zeki.

GÜRCAN BİLGİÇ: NEFES ALACAKLAR İki bölümde değerlendirmek gerekiyor Fenerbahçe'yi... Defans hattına baktığınız zaman "sarsaklar", biraz öne doğru ilerledikçe "koşanlar", üçüncü bölgeye geldiğinizde "ustalar"... Kante ve Guendouzi ikilisi en çok merak edilendi. Maçın temposu ve hükmünü onlar verecek, Asensio ile Talisca da son sözü söyleyecekti. Kahramanları ve maceraları belli bir hikaye var yani. İlk yarıda maçın 3-0'a gelmesi ustaların birbirlerinin gözüne bakıp, harekete geçmesinin yanı sıra Gençlerbirliği defansının tereddütü sayesinde oldu. Penaltının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun şovuyla maçı "bekleme" moduna soktular. Dediğimiz gibi "sarsaklar" bölümünde Gençlerbirliği çabuk ve doğru pas örgüsüne, temaslı baskıyı da ekleyip Fenerbahçe'yi sahasında tuttu. Ederson'a gollerinin asistini de yaptırdılar.

Fenerbahçe'yi sola yönlendirip, Oosterwolde ve Mert Müldür üstünden oynamasını istediler. Topu o bölgeye taşıtıp, kolayca da kaptılar. Peş peşe gelen üç gol, "Takıma santrfor almadılar" eleştirisi bölümüne "sus" işareti de yaptı. Üç günlük maç serilerine bir haftalığına ara verip, biraz nefes alma; tatil yapma fırsatı da bulacaklar. Oyunun temposunun düşüklüğü Kadıköy'deki üstelik Kante'li bir maç için yeterli değil elbette. İşin soyunma odası bölümünde, "üç puanla bitirelim, sağ salim Trabzon'a hazırlanalım" aklı da vardır. Kazanmaları gerekiyordu, kazandılar. Kante taraftar ile tanıştı, oyun olarak eksik kaldı. Cherif ortama adım attı, merkezde açtığı alan, son 10 dakikada etkili şutları getirdi. Çok şey hayal ettiren oyunculara sahipler. Keyif veren tempo da gelecektir.

MUSTAFA ÇULCU: HAKEMLİĞİN İFLAS GECESİ Fenerbahçe, oyuna, sahaya çok iyi konumlanmış, taktik sadakat içinde rakibe boğucu ön alan baskısı yapmadan sakin başladı. Her geçen dakika istekli, iştahlı oyunla, ağırlığını, kalitesini ortaya koydu. Asensio tam bir futbol profesörü... Oyun aklı ve paslarıyla resital yaptı. Kerem attığı gollerle üzerindeki baskıdan kurtuldu. Talisca arkası güçlü olunca hücumda daha rahat ve etkili oldu. Futbol seyri kaliteli oyuncularla bir başka güzel. Gençlerbirliği disiplinli bir takım. Oyunu hiç çirkinleştirmeden mücadele etti. Pozisyon ve gol buldu. İkinci bölgede baskı yaparak, gücü oranında Fenerbahçe'yi önlemeye çalıştı. Ancak iki takım arasında kadro, kalite, makas aralığı çok fazla. Tedesco'nun eldeki oyunculara şans vermesi, yarınlar için doğru bir hamleydi. Fenerbahçe zorlanmadan galip geldi.