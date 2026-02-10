Spor yazarları Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! "Hakemliğin iflas gecesi"
Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadeleyi değerlendiren spor yazarları Marco Asensio'yu gündeme taşırken maçın hakemi Ali Şansalan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. İşte o yorumlar...
Fenerbhaçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek namağlup yürüyüşünü sürdürdü. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu (2) getirdi. Sarı lacivertliler, gelecek hafta oynayacağı Trabzonspor derbisi öncesi de moral buldu. Spor yazarları zorlu randevuyu değerlendirdi.
İLKER YAĞCIOĞLU: GOL ATMADA SORUN YOK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında maçı daha ilk yarım saatte bitirdi. Kante'li Sarı-Lacivertliler, henüz 33. dakikada bulduğu üç golle hem skor hem de oyun üstünlüğünü net biçimde ortaya koydu. Üstelik bunu yaparken savunmada rakibe neredeyse nefes aldırmadı. Hücumda etkili, savunmada kusursuz bir Fenerbahçe izledik.
Bu maç özelinde en dikkat çekici nokta orta saha kurgusuydu. Kante, Guendouzi ve Asensio üçlüsü, kalan haftalarda Fenerbahçe'nin en büyük kozu olmaya aday. Semedo ve Mert Müldür, sezonun belki de en fazla hücuma katkı verdikleri maçlarını oynadılar. Beklerin bu kadar aktif olması, Gençlerbirliği savunmasının dengesini bozdu ve Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini artırdı. Haftalardır performansı eleştirilen Kerem ise dün akşam adeta "buradayım" dedi. Attığı iki golle özgüven tazeledi.
Bu performansın, Kerem için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Nene, beklentilerin altında kaldı. Musaba'nın neden süre almadığı ise soru işareti. Kart sınırında olduğu için Trabzonspor maçına saklanmış olabilir ancak Kerem de kart sınırındaydı. Bu tercihin gerçek cevabını belki önümüzdeki haftalarda anlayacağız. Üç santrforun birden takımdan ayrılması taraftarda bir tedirginlik yaratmış olabilir ama görünen o ki Fenerbahçe gol atma konusunda ciddi bir problem yaşamıyor. Özetle Fenerbahçe, üç puanı aldı, zirve takibini sürdürdü ve Galatasaray'ın rahatlamasına izin vermedi.
ZEKİ UZUNDURUKAN: ESTETİK PROFESÖRÜ
Kante transferi ile iyice havaya giren; kenetlenen Fenerbahçe, Gençlerbirliği engelini çok rahat ve farklı geçti. Bütün gözler elbette ki Kante'nin üzerindeydi. Oyunda kaldığı 61 dakika boyunca kalitesini konuşturdu. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golde topu kapan ve Asensio'yu gören isim Kante idi. Fenerbahçe'nin iki lider oyuncusu var; 9 numara pozisyonunda oynayan Talisca ve 10 numara Asensio! Bu iki oyuncu güçlerini ve kalitesini birleştirince, tahrip gücü yüksek bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Dün de öyle oldu.
Uzun süredir gol atamayan Kerem Aktürkoğlu, attığı iki golle hem kendine geldi, hem de kendisini eleştirenlere en güzel cevabı verdi. Fenerbahçe, ilk yarıda vites yükseltip gaza basınca, üç puanı getirecek skoru üretti. İkinci yarıda ise Trabzonspor derbisi düşünülerek frene basıldı. Bu yüzden ikinci yarının ilk 15 dakikasında Gençlerbirliği etkili oldu ve kornerden golü de buldu Başkent temsilcisi. Fenerbahçe'nin yediği golde kaleci Ederson'un hatası var. Bu kadar yıldız bir kaleciye böyle bir hata yakışmadı.
Karşılaşmanın en güzel hareketi ise 41. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi. Mert Müldür'ün yerde yattığını gören Oğulcan, gol pozisyonunu devam ettirmedi ve durdu. Oğulcan'ın bu centilmence hareketini tribünler alkışladı. Bu güzel oyuna yakışacak bir hareket yaptı Oğulcan! Helal olsun! Bu sezonun Fair-Play ödülüne aday olmalı bu hareketi ile. Fenerbahçe'de Oosterwolde, her maç rakipleri ile tartışmaya giriyor. Tedesco'nun kendisini uyarması lazım. Bir gün bu hareketleri yüzünden takımını yakabilir. Daha sakin olması lazım.
Fenerbahçe'de dün özellikle de beklerin (Semedo ve Mert Müldür) ileri çıkışları ve hücuma verdikleri katkı dikkat çekiciydi. Kerem, Asensio ve Talisca, takımın gol yükünü çekerek santrfor eksikliğini hissettirmiyor. Ama zorluk derecesi yüksek maçlarda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Futbolda estetik güzellikleri sergileyen Asensio'nun, Kerem'e attırdığı goldeki klas pası jeneriklikti.
Gözlerimizin pasını sildi 'estetik profesörü' Asensio! Bir de direkte patlayan füzesi var ki Asensio'nun! Topun şiddetinden gözlerinden yaş geldi kale direğinin! Fenerbahçe, kazanarak Galatasaray'ı amansız takibini sürdürdü! Cumartesi günü Trabzon deplasmanı, Fenerbahçe için tam bir final maçı olacak! Üçüncü sıradaki Trabzonspor için de öyle bir maç! İki takım da formda. Bu heyecana can dayanmaz! Avrupa'da haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak Papara Park! K zeki.
GÜRCAN BİLGİÇ: NEFES ALACAKLAR
İki bölümde değerlendirmek gerekiyor Fenerbahçe'yi... Defans hattına baktığınız zaman "sarsaklar", biraz öne doğru ilerledikçe "koşanlar", üçüncü bölgeye geldiğinizde "ustalar"... Kante ve Guendouzi ikilisi en çok merak edilendi. Maçın temposu ve hükmünü onlar verecek, Asensio ile Talisca da son sözü söyleyecekti. Kahramanları ve maceraları belli bir hikaye var yani. İlk yarıda maçın 3-0'a gelmesi ustaların birbirlerinin gözüne bakıp, harekete geçmesinin yanı sıra Gençlerbirliği defansının tereddütü sayesinde oldu. Penaltının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun şovuyla maçı "bekleme" moduna soktular. Dediğimiz gibi "sarsaklar" bölümünde Gençlerbirliği çabuk ve doğru pas örgüsüne, temaslı baskıyı da ekleyip Fenerbahçe'yi sahasında tuttu. Ederson'a gollerinin asistini de yaptırdılar.
Fenerbahçe'yi sola yönlendirip, Oosterwolde ve Mert Müldür üstünden oynamasını istediler. Topu o bölgeye taşıtıp, kolayca da kaptılar. Peş peşe gelen üç gol, "Takıma santrfor almadılar" eleştirisi bölümüne "sus" işareti de yaptı. Üç günlük maç serilerine bir haftalığına ara verip, biraz nefes alma; tatil yapma fırsatı da bulacaklar. Oyunun temposunun düşüklüğü Kadıköy'deki üstelik Kante'li bir maç için yeterli değil elbette. İşin soyunma odası bölümünde, "üç puanla bitirelim, sağ salim Trabzon'a hazırlanalım" aklı da vardır. Kazanmaları gerekiyordu, kazandılar. Kante taraftar ile tanıştı, oyun olarak eksik kaldı. Cherif ortama adım attı, merkezde açtığı alan, son 10 dakikada etkili şutları getirdi. Çok şey hayal ettiren oyunculara sahipler. Keyif veren tempo da gelecektir.
MUSTAFA ÇULCU: HAKEMLİĞİN İFLAS GECESİ
Fenerbahçe, oyuna, sahaya çok iyi konumlanmış, taktik sadakat içinde rakibe boğucu ön alan baskısı yapmadan sakin başladı. Her geçen dakika istekli, iştahlı oyunla, ağırlığını, kalitesini ortaya koydu. Asensio tam bir futbol profesörü... Oyun aklı ve paslarıyla resital yaptı. Kerem attığı gollerle üzerindeki baskıdan kurtuldu. Talisca arkası güçlü olunca hücumda daha rahat ve etkili oldu. Futbol seyri kaliteli oyuncularla bir başka güzel. Gençlerbirliği disiplinli bir takım. Oyunu hiç çirkinleştirmeden mücadele etti. Pozisyon ve gol buldu. İkinci bölgede baskı yaparak, gücü oranında Fenerbahçe'yi önlemeye çalıştı. Ancak iki takım arasında kadro, kalite, makas aralığı çok fazla. Tedesco'nun eldeki oyunculara şans vermesi, yarınlar için doğru bir hamleydi. Fenerbahçe zorlanmadan galip geldi.
Ali Şansalan, sahada çıplak gözle göremediğin neyi VAR davetinde ekranda izledin, gördün de bu pozisyona penaltı verdin. VAR hakemi Eren Özyemişçioğlu, kısa mesafeden gelen beklenmeyen top kriterleri nedir, Portekizli VAR eğitmeni Capello senin UEFA'daki VAR çıtan, evrensel kriterlerin ve eğitim kaliten bu mu? Yazıklar olsun. Tam bir skandal. Futbolumuzda hakem tiyatrosu maalesef tüm hızıyla artarak devam ediyor. Serbest vuruşta; Asensio senin işaretini beklemeden erken kullandı; hani sarı kart? Topsuz alanda Oosterwolde ve Oğulcan eylem yapıyor ne bir ikaz ne bir kart! Oosterwolde sanki hakemin koruma kalkanı içindeydi. Ali Şansalan sahada yaptıklarını bu görsellikle herkes görüyor kimse yutmuyor. Zaten Fenerbahçe'nin senin desteğine hiç mi hiç ihtiyacı yok. Geçmişte yapılan eleştirileri tasdik edercesine verdiğin kararları görünce, bu akşam hakemliğimizin iflas gecesi oldu.
EMRE BOL: ASENSIO RESİTALİ
Bu Fener başka Fener; inanın rakipleri darmadağın eder! Sol beki yama olmasına karşın Mert Müldür o bölgede harika işler yapıyor. Santrforu yok, gol olup yağıyor. Dün stadyuma gelenlerin yüzde 90'ı eminim Kante'yi izlemeye gelmiştir. Onun takıma girmesiyle diğerlerinin bir şeyi yapamadığını farketiniz mi? Dikine oynamak! Hem İsmail Yüksek hem de Fred, Kante'yi izleyip neden yedek kaldıklarını anlayacaklar. Asensio uzun süredir kendi bölgesinde oynamıyordu. Hem 10 numara pozisyonuna geçip hem de arkasında Kante oynayınca daha rahatladı. Gençlerbirliği karşısında adeta resital izletti bizlere. Hele Kerem'a topukla yaptığı bir asist yaptı ki… Böyle oyuncuları izlemeyi özlemişiz. Kerem 2 gol atarak taraftarla arasını düzeltti. Psikolojik olarak çabuk düşüyor. Öncelikli olarak bu sorununu çözüp işine konsantre olması gerekiyor. Oğulcan'ın Mert Müldür yerdeyken topu bırakması sosyal medyada çok tartışıldı. Ya arkadaşlar insan olmayı özlemişiz. Bu yapılanı bile eleştirenler var. Yazık sevmeyi, özen göstermeyi unutmuşuz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: GUENDOUZI TAM BİR PROFESYONEL
ençlerbirliği zor deplasmanda 'Açık oynayayım, önde pres yapayım' felsefesiyle maça başlayınca Fenerbahçe'ye elverişli bir ortam doğdu. Biraz hareketlendiler ve 17 dakikaya 3 gol sığdırdılar. Devre bu şekilde bitti. İkinci yarıda Gençlerbirliği tempolu ve atak başladı. Farkı da 2'ye indirdiler. Ondan sonra da arka arkaya tehlikeli hücum girişimleri gündeme geldi. Çünkü Asensio defans yapmıyor, Kante fizik olarak hiç hazır değil, Talisca da pres yapmıyor… Bütün iş takımın en başarılı ismi Guendouzi'nin üzerine bindi. Nihayet Tedesco uyandı, İsmail-Kante değişikliğini yaptı. Sonra Asensio ve Talisca'yı çıkarıp Fred'i de alınca, orta sahada Fredİsmail- Guendouzi üçlüsü hem takım savunmasını güvence altına aldı hem de tekrar Fenerbahçe'nin etkili atakları başlamış oldu. Sonuçta Fenerbahçe geceyi üç puanla kapattı. Şimdi gelelim genel gözlemlerime…
Kante adeta yürüyerek oynadı. Herhalde ısınma döneminde. Çünkü çok kariyerli ve önemli oyuncu. Kısa sürede gerçek gücünü gösterecektir. Mert Müldür iyi çalıştı, Guendouzi gerçek bir profesyonel. Kerem attığı 2 golle moral kazandı. Oosterwolde genel olarak potansiyel bir kırmızı kart futbolcusu… Tedesco iyi düşünmeli. Oynarsa Trabzon'da maçı tamamlayamaz. Üstüne basa basa bir daha iddia ediyorum; Talisca'dan santrfor olmaz. Cherif için kısa sürede bir görüş veremem. Asensio'nun mükemmel asisti ve Oğulcan'ın fair-play'i takdir edilecek cinstendi. Dün gece verilen penaltı pozisyonunda dünyanın hiçbir yerinde VAR devreye girmez.
AHMET ÇAKAR: PENALTI OLMADIĞINI ŞANSALAN DA BİLİYOR
enerbahçe oldukça iyi oynadığı ilk yarıdaki performansıyla maçı kazandı. İlk devre özellikle alışılmışın dışında çabuk ve öne doğru oynamayı başardı. Diğer bir husus, Kerem attığı iki golle de belki psikolojik durumunu toparlar diye düşünüyoruz. Asensio, F.Bahçe'nin tartışmasız en yaratıcı futbolcusu… Kerem'e attığı pas mükemmel. İlk yarı bitiyor, ikinci devre başladığında birçok gösterge Gençlerbirliği lehine değişiverdi. Tabii ki temponun düşmesi ve belki de skoru koruma iç güdüsüyle bu durum gelişti. Başkent ekibi golü de buldu, başka goller de bulabilirdi ama Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Haftaya oynanacak Trabzonspor gibi hayati maça zaiyat vermeden çıkacak.
Dün gece Türk hakemliğinin kara gecesiydi.
F.Bahçe lehine verilen penaltı komik… İddia ediyorum gerek VAR hakemi gerekse Ali Şansalan ağır bir psikolojik baskıyla bu penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Oyuncular arası mesafe yakın. Top ayaklardan gidip geliyor ve G.Birliği oyuncusunun doğal konumdaki koluna çarpıyor, böyle penaltı olmaz. İşin kötüsü, Ali Şansalan da olmadığını biliyor. Oosterwolde'ye verilmeyen bir sarı kart verilse dün gece oyundan atılırdı. 'Düdüğümü bekle' dedi, Asensio vurdu, sarı kartı vermedi. Yazık hem de çok yazık. Dün geceki hakemler bir gün önceki Rize-Galatasaray maçının toplumsal pansumanını yaptılar.