Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi öncesi Yunan basını yazdı: Hedef Ege’de sakin sular

Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi (YDİK) çerçevesindeki görüşmede, Ege'de diyalog kanallarının açık tutulması gibi konuların ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan ve Miçotakis YDİK çerçevesinde en son 7 Aralık 2023'te Atina'da bir araya gelmişti. Son olarak ise Eylül 2024'te New York'ta görüştüler.

Kathimerini, Miçotakis'in Ankara ziyaretini her şeyden önce Ege'de yakalanan "sakin suları" koruma hamlesi olarak tanımlıyor. Gazete, Yunan tarafının temel stratejisinin büyük krizleri dondururken iletişim kanallarını en üst düzeyde açık tutmak olduğunu yazdı.

Miçotakis ve Başkan Erdoğan

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Erdoğan, 2023'ün sonunda Yunanistan'a 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı dolayısıyla ziyaret gerçekleştirmiş, 7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin, 10 milyar dolara çıkartılması hedeflenmişti. Karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş, ticaret, sağlık ve kültür konularında işbirliği imkanları ele alınmıştı.

Taraflar arasında son yıllarda ilişkiler gelişme gösterirken, Miçotakis 11 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek ve bu kapsamda 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı organize edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımlarıyla Ankara'da düzenlenecek toplantıda, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacak.

Ziyaret çerçevesinde, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli metinlerin imzalanması da bekleniyor.