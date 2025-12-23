PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bordo-Mavili ekip 11 maç sonra yenildi! Liderle fark 7’ye yükseldi

Fırtına, Goutas ve Tongya ile 2-0 geriye düştü. Augusto attığı 2 golle eşitliği sağladı. Gençler, Oğulcan ve Koita ile farkı yine ikiye çıkardı. Muçi’nin penaltısı puana yetmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2025
Bordo-Mavili ekip 11 maç sonra yenildi! Liderle fark 7’ye yükseldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'a ağır darbe... Bordo- Mavililer Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne 4-3 yenilerek ligin ilk yarısını boynu bükük kapattı. 5'te Göktan'ın kullandığı kornerde Goutas kafa vuruşuyla Ankara ekibini 1-0 öne geçirdi. 31'de Oğulcan'ın çevirdiği topa Tongya yakın mesafeden vurarak farkı ikiye çıkardı. 45+2'de Pina'nın ortasında Augusto şık bir kafa vuruşuyla farkı bire indirdi: 2-1. 50'de Muçi'nin ortasında Augusto kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 2-2. 52'de Metehan'ın ortasında Oğulcan yaptığı kafa vuruşuyla G.Birliği'ni 3-2 öne geçirdi. 58'de Göktan'ın ortasında Koita kafayla farkı ikiye çıkardı: 4-2. Zubkov'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 67'de Muçi gole çevirdi: 4-3. 78'de Göktan mutlak bir golü atamadı. Trabzonspor maçtan 4-3 yenik ayrıldı.

FİLİSTİN İÇİN ÖZEL PANKART

Trabzonsporlu futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıkarak çok önemli bir konuya parmak bastı. Trabzonspor 7 golün atıldığı maçta Gençlerbirliği'ne başkentte boyun eğdi.

14 YIL SONRA 5 KAFA GOLÜ!

Trabzonspor Fenerbahçe'den sonra dış sahada 2. yenilgisini aldı. Bu arada 2011'den sonra bir maçta 5 kafa golü oldu. Böylece 14 yıl sonra yine bir maçta fileler 5 kafa golüyle sarsıldı.

SAVUNMA YERLE BİR

Trabzonspor defansı son 2 maçta evlere şenlik bir görüntü verdi. Beşiktaş ile geçen hafta oynanan karşılaşmada kalesinde 3 gol BİRDEN gören Bordo-Mavililer dün de Gençlerbirliği önünde defansta büyük gedikler verdi. Kalesinde 4 gol gören Trabzonspor böylece 2 maçta 7 gol yedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Erken emeklilikte kritik tarih yaklaşıyor! TAKVİM oranları tek tek hesapladı: İşte detaylar...
Halep’te Suriye ordusu ile terör örgütü SDG arasında çatışma çıktı
Vakıf Katılım
Son dakika! Uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
Trafik sigortasında sistem yenileniyor: Hasarsız sürücüye ödül hasarlıya zam kapıda!
Konser yolsuzluğu CHP’de moda oldu! Tutuklanan eski belediye başkanı Tunç Soyer’in yeğeni esnaftan toplanan bağışlara çöktü!
D&R
Aidat kabusu sona eriyor: Fahiş zamlar meclis freniyle durdurulacak! Yaptırım geliyor
Savunmada tam bağımsızlığın kilometre taşları döşendi! Yüzde 80’e çıkan yerli ürünleri TAKVİM tek tek inceledi...
Üniversiteli öğrencilere af yolu açıldı! Yeni kanun teklifi ile birlikte başkası adına tez yazanlara verilen cezalar değişiyor...
Tuğyan sevgilisini silahla böyle tehdit etmiş! Güllü’nün ölümünde flaş gelişme: 4 kişi ifade verecek
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin Kütüphanesine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz gözaltına alındı
AK Parti MKYK’dan net mesaj: PKK tüm yapılarıyla feshedilmeli
Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU
Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyir keyfi! Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi
FETÖ-Epsteinvari narko-casusluk ağı! Cebeci, Kenan Tekdağ’ın talimatıyla kimleri kayda aldı? Kaset skandalı ve Epözdemir’in CIA-MOSSAD bağı
Son dakika: Libya tezkeresi iki yıl uzatıldı: TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Ankara ve Şam’dan SDG’ye 10 Mart uyarısı: Siyonistle iş birliğini bırak entegrasyonu tamamla
Galatasaray’a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
1 Ocak’ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan’dan Galata çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’den destek