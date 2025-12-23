Bordo-Mavili ekip 11 maç sonra yenildi! Liderle fark 7’ye yükseldi

Trabzonspor'a ağır darbe... Bordo- Mavililer Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ne 4-3 yenilerek ligin ilk yarısını boynu bükük kapattı. 5'te Göktan'ın kullandığı kornerde Goutas kafa vuruşuyla Ankara ekibini 1-0 öne geçirdi. 31'de Oğulcan'ın çevirdiği topa Tongya yakın mesafeden vurarak farkı ikiye çıkardı. 45+2'de Pina'nın ortasında Augusto şık bir kafa vuruşuyla farkı bire indirdi: 2-1. 50'de Muçi'nin ortasında Augusto kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 2-2. 52'de Metehan'ın ortasında Oğulcan yaptığı kafa vuruşuyla G.Birliği'ni 3-2 öne geçirdi. 58'de Göktan'ın ortasında Koita kafayla farkı ikiye çıkardı: 4-2. Zubkov'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 67'de Muçi gole çevirdi: 4-3. 78'de Göktan mutlak bir golü atamadı. Trabzonspor maçtan 4-3 yenik ayrıldı.

FİLİSTİN İÇİN ÖZEL PANKART

Trabzonsporlu futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıkarak çok önemli bir konuya parmak bastı. Trabzonspor 7 golün atıldığı maçta Gençlerbirliği'ne başkentte boyun eğdi.

14 YIL SONRA 5 KAFA GOLÜ!

Trabzonspor Fenerbahçe'den sonra dış sahada 2. yenilgisini aldı. Bu arada 2011'den sonra bir maçta 5 kafa golü oldu. Böylece 14 yıl sonra yine bir maçta fileler 5 kafa golüyle sarsıldı.

SAVUNMA YERLE BİR

Trabzonspor defansı son 2 maçta evlere şenlik bir görüntü verdi. Beşiktaş ile geçen hafta oynanan karşılaşmada kalesinde 3 gol BİRDEN gören Bordo-Mavililer dün de Gençlerbirliği önünde defansta büyük gedikler verdi. Kalesinde 4 gol gören Trabzonspor böylece 2 maçta 7 gol yedi.