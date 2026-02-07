Uyuşturucu ve fuhuşta +18 operasyon: Taha Özer, Simge Barankoğlu ve Ebru Akman adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenler arasında Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel yer aldı.

Gözaltına alınan isimlerden Heves Güzel'in evinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.

Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım gibi isimlere kadın temin ettiği iddia edilen Fatma Yılmaz da operasyon kapsamında yakalandı.