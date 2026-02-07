Uyuşturucu ve fuhuşta +18 operasyon: Taha Özer, Simge Barankoğlu ve Ebru Akman adliyeye sevk edildi
Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Bugün ise gözaltına alınan müstehcen paylaşımlarıyla bilinen Taha Özer, +18 içerik üreticisi Simge Barankoğlu ve "Naz Fraoula" olarak tanınan Ebru Arman dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
FENOMENLER GÖZALTINDA
Gözaltına alınan isimler arasında müstehcen yayın yaptıkları belirlenen sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya,"Naz Fraoula"olarak tanınan Ebru Arman, Arif iskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı.
EVİNDEN ESRAR ÇIKTI
Gözaltına alınan Heves Güzel'in evinde esrar maddesi de ele geçirildi.
MAMA DA GÖZALTINDA
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ve birçok isme kadın ayarladığı iddia edilen 'Mama' Fatma Yılmaz gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ünlülere yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler şu şekilde:
Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif iskilip, Heves Güzel
SOSYAL MEDYADA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİYLE BİLİNİYOR
Öte yandan sosyal medyada "Yerli Dan Bilzerian" olarak tanınan Taha Özer, 2018 yılında hesapları üzerinden paylaştığı müstehcen videolar nedeniyle gözaltına alınmıştı.
DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANMIŞTI
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu 56 gün cezaevinde kalıp serbest kaldıktan sonra İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alınmıştı. Gözaltı nedeni olarak ise dolandırıcılık olduğu belirtildi.