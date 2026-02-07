PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu ve fuhuşta +18 operasyon: Taha Özer, Simge Barankoğlu ve Ebru Akman adliyeye sevk edildi

Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Bugün ise gözaltına alınan müstehcen paylaşımlarıyla bilinen Taha Özer, +18 içerik üreticisi Simge Barankoğlu ve "Naz Fraoula" olarak tanınan Ebru Arman dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu ve fuhuşta +18 operasyon: Taha Özer, Simge Barankoğlu ve Ebru Akman adliyeye sevk edildi
Hızlı Özet Göster
  • Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
  • Adliyeye sevk edilenler arasında Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel yer aldı.
  • Gözaltına alınan isimlerden Heves Güzel'in evinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.
  • Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım gibi isimlere kadın temin ettiği iddia edilen Fatma Yılmaz da operasyon kapsamında yakalandı.
  • Şüphelilerden Taha Özer'in daha önce müstehcenlik, Simge Barankoğlu'nun ise dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu belirtildi.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Taha Özer gözaltına alındı.

FENOMENLER GÖZALTINDA

Naz Fraoula olarak tanınan Ebru Akman

Gözaltına alınan isimler arasında müstehcen yayın yaptıkları belirlenen sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya,"Naz Fraoula"olarak tanınan Ebru Arman, Arif iskilip ve Heves Güzel gözaltına alındı.

Heves Güzel

EVİNDEN ESRAR ÇIKTI

Gözaltına alınan Heves Güzel'in evinde esrar maddesi de ele geçirildi.

Uyuşturucu ve fuhuşta +18 operasyon: Taha Özer, Simge Barankoğlu ve Ebru Akman adliyeye sevk edildi-4

MAMA DA GÖZALTINDA

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ve birçok isme kadın ayarladığı iddia edilen 'Mama' Fatma Yılmaz gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ünlülere yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler şu şekilde:

Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif iskilip, Heves Güzel

Simge Barankoğlu

SOSYAL MEDYADA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİYLE BİLİNİYOR

Öte yandan sosyal medyada "Yerli Dan Bilzerian" olarak tanınan Taha Özer, 2018 yılında hesapları üzerinden paylaştığı müstehcen videolar nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu ve fuhuşta +18 operasyon: Taha Özer, Simge Barankoğlu ve Ebru Akman adliyeye sevk edildi-6

DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANMIŞTI

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu 56 gün cezaevinde kalıp serbest kaldıktan sonra İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alınmıştı. Gözaltı nedeni olarak ise dolandırıcılık olduğu belirtildi.

LGBTli fenomen Mükremin Gezgin uyuşturucu ve fuhuş suçundan tutuklandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler